Reniec atenderá todos los domingos: ¿En qué sede será y hasta cuándo estará vigente el servicio extendido?

El Reniec ha anunciado que la atención en su sede de Miraflores se extenderá hasta el día domingo en horario especial, con la finalidad de que todos completen sus trámites.

Daniela Alvarado
Con el cierre del padrón electoral para las Elecciones Generales 2026, previsto para el 14 de octubre de 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha implementado facilidades extraordinarias para que la ciudadanía pueda realizar trámites relacionados con su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma accesible y oportuna.

Reniec: revisa qué pasará si no actualizas el DNI hasta antes del 14 de octubre

Una de estas medidas es la apertura especial los días domingos en la Oficina Registral de Miraflores, una iniciativa clave para que más peruanos puedan actualizar su información, renovar su DNI o recogerlo sin verse afectados por la congestión en horarios laborales o entre semana.

Apertura dominical en Miraflores: hasta el 12 de octubre de 2025

La oficina registral de RENIEC en Miraflores atenderá todos los domingos hasta el 12 de octubre, exclusivamente para trámites y la entrega del DNI. Horario dominical: De 8:45 a.m. a 12:45 p.m., en su local ubicado en Avenida Ernesto Diez Canseco 230.

Esto permitirá a más personas completar sus trámites con tiempo suficiente antes del cierre del padrón electoral, garantizando que su información actualizada figuren en el registro que regirá en las elecciones de 2026.

Extensión del horario entre semana

Además de la atención dominical, RENIEC amplió su atención de lunes a viernes, ofreciendo un horario ininterrumpido de 12 horas, de 7:45 a.m. a 7:45 p.m., en seis oficinas de Lima Metropolitana, incluyendo Miraflores, para trámites y entregas del DNI.

Trámites del DNI disponibles en la oficina de Miraflores

En esta sede registral, los ciudadanos pueden realizar (o recoger):

  • Renovación del DNI (ahora únicamente en formato electrónico DNI 3.0)
  • Rectificación de datos, como cambio de dirección o nombres
  • Duplicado o recojo del DNI nuevo
  • Inscripción de nacimiento, matrimonio o defunción, y otros actos registrales.

Desde agosto, RENIEC emite exclusivamente el DNI electrónico 3.0, que reemplaza progresivamente al DNI azul o amarillo, aunque estos últimos siguen siendo válidos hasta su vencimiento.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

