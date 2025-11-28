DNIe GRATIS este sábado 29 de noviembre: NUEVA campaña beneficiará a menores de 0 a 17 años y mayores de 60

La Municipalidad Distrital de Chilca, ubicada en la provincia de Cañete (región Lima), ha puesto en marcha una importante campaña gratuita para la obtención del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), dirigida especialmente a poblaciones vulnerables.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la identidad digital y reducir las barreras económicas que dificultan el trámite para menores, adultos mayores y personas con discapacidad.

Si bien la campaña comenzó el viernes 28 de noviembre, la atención continuará este sábado 29 de noviembre, día en el que se espera recibir a la mayor cantidad de vecinos gracias al horario extendido y a los servicios gratuitos que se brindan.

Este tipo de eventos del DNI electrónico son esenciales para garantizar que más ciudadanos cuenten con un documento seguro, moderno y válido para trámites digitales y presenciales. Además, representan un apoyo directo para padres de familia, cuidadores y adultos mayores, quienes muchas veces encuentran dificultades para cubrir los costos tradicionales del proceso ante el RENIEC.

Campaña de DNIe gratis

Lugar de la campaña: Jr. Sandia S/N (Biblioteca Municipal de Chilca – Cañete)

Fechas de atención: Sábado 29 de noviembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

(El viernes 28 ya se realizó la primera fecha.)

¿A quiénes está dirigida la campaña?

Esta jornada está destinada a los siguientes grupos:

Menores de 0 a 17 años

Personas de 60 años a más

Personas con discapacidad

Con ello, la municipalidad busca garantizar el acceso al DNI electrónico para aquellas personas que más requieren apoyo para formalizar su identidad y acceder a servicios del Estado.

Requisitos para acceder al trámite gratuito

Para poder tramitar el DNIe durante esta campaña, se debe presentar lo siguiente:

Presencia del menor (en caso de menores de edad)

Documento físico, copia o foto del menor

Mamá o papá con DNI (indispensable para menores)

El proceso es completamente gratuito durante la jornada municipal, por lo que no se requiere ningún pago adicional.

Servicios que se brindan durante la campaña (gratuitos)