- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
DNIe GRATIS este sábado 29 de noviembre: NUEVA campaña beneficiará a menores de 0 a 17 años y mayores de 60
¿Quieres renovar tu DNI? Si es así, no te pierdas la oportunidad gratuita que brinda RENIEC para que algunos ciudadanos puedan acceder al trámite sin costo.
La Municipalidad Distrital de Chilca, ubicada en la provincia de Cañete (región Lima), ha puesto en marcha una importante campaña gratuita para la obtención del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), dirigida especialmente a poblaciones vulnerables.
PUEDES VER: Elige tu local de votación para Elecciones 2026 desde este 23 de noviembre: requisitos y pasos para la selección
Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la identidad digital y reducir las barreras económicas que dificultan el trámite para menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
Si bien la campaña comenzó el viernes 28 de noviembre, la atención continuará este sábado 29 de noviembre, día en el que se espera recibir a la mayor cantidad de vecinos gracias al horario extendido y a los servicios gratuitos que se brindan.
Este tipo de eventos del DNI electrónico son esenciales para garantizar que más ciudadanos cuenten con un documento seguro, moderno y válido para trámites digitales y presenciales. Además, representan un apoyo directo para padres de familia, cuidadores y adultos mayores, quienes muchas veces encuentran dificultades para cubrir los costos tradicionales del proceso ante el RENIEC.
Campaña de DNIe gratis
- Lugar de la campaña: Jr. Sandia S/N (Biblioteca Municipal de Chilca – Cañete)
- Fechas de atención: Sábado 29 de noviembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
- (El viernes 28 ya se realizó la primera fecha.)
¿A quiénes está dirigida la campaña?
Esta jornada está destinada a los siguientes grupos:
- Menores de 0 a 17 años
- Personas de 60 años a más
- Personas con discapacidad
Con ello, la municipalidad busca garantizar el acceso al DNI electrónico para aquellas personas que más requieren apoyo para formalizar su identidad y acceder a servicios del Estado.
Requisitos para acceder al trámite gratuito
Para poder tramitar el DNIe durante esta campaña, se debe presentar lo siguiente:
- Presencia del menor (en caso de menores de edad)
- Documento físico, copia o foto del menor
- Mamá o papá con DNI (indispensable para menores)
- El proceso es completamente gratuito durante la jornada municipal, por lo que no se requiere ningún pago adicional.
Servicios que se brindan durante la campaña (gratuitos)
- Emisión del DNI electrónico
- Renovación del DNI
- Actualización de datos
- Cambio de fotografía
- 1
Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: se confirma hora y fecha para el encendido del árbol
- 2
Trámite de DNI electrónico GRATIS este 29 de noviembre: requisitos para acceder y quiénes recibirán el beneficio
- 3
Municipalidad de Comas inició importante obra tras décadas de espera por los vecinos del distrito de Lima Norte
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90