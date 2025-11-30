0
DNI electrónico GRATIS este 2 y 3 de diciembre: vecinos accederán a campaña de RENIEC

El DNI electrónico será entregado de manera gratuita este inicio de mes gracias a una importante campaña gestionada por RENIEC.

Daniela Alvarado
DNI electrónico gratis: revisa detalles de la campaña
Durante las próximas jornadas, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva pone en marcha una campaña especial para facilitar el acceso al documento de identidad sin costo, se trata del DNI electrónico. Esta iniciativa busca garantizar que quienes más lo necesitan, menores de edad y adultos mayores, puedan obtener o renovar su DNI sin barreras económicas ni burocráticas.

El Reniec anunció que las personas pueden tramitar su DNI electrónico de manera online.

En un contexto en que el DNI electrónico se vuelve cada vez más esencial para realizar trámites, acceder a servicios o validar la identidad de manera segura, esta campaña se convierte en una oportunidad valiosa para muchas familias.

La campaña se realizará en el auditorio Auditorio Ángel Alejo Tunco y funcionará en horario matinal, lo que permite que padres, madres, jóvenes o adultos mayores puedan acercarse con tranquilidad. Sin embargo, los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados asistir temprano para asegurar su atención.

El acceso al DNI gratuito no es para todos, ya que la campaña está dirigida específicamente a grupos prioritarios, especialmente menores de edad y adultos mayores, esto con el fin de promover la inclusión en los padrones de identificación.

Detalles de la campaña de DNI gratuito

  • Organiza: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva (Tacna).
  • Lugar: Auditorio Ángel Alejo Tunco.
  • Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
  • Dirigido a: Menores de edad (niños, adolescentes, jóvenes en trámite de primera inscripción o renovación) y adultos mayores.
  • Cupos limitados: La atención se realizará por orden de llegada. Por ello, se recomienda llegar con anticipación para asegurar el turno.

¿Qué trámites contempla la campaña?

Durante esta campaña gratuita, los ciudadanos podrán realizar los siguientes trámites:

  • Emisión del primer DNI electrónico para recién nacidos o menores que aún no tienen documento.
  • Renovación o actualización de DNI para menores de edad (0 a 16 años).
  • Trámite o renovación de DNI para adultos mayores.

Recomendaciones para quienes asistirán

  • Es recomendable llegar temprano, ya que los cupos son limitados y la atención será por orden de llegada.
  • Si se trata de un menor de edad, debe asistir acompañado por su padre, madre o tutor legal.
  • Llevar documentos requeridos: en el caso de recién nacidos, la partida de nacimiento original; para renovaciones, el DNI anterior si lo tienen.
  • Verificar que su datos estén correctos y aprovechar la oportunidad
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

