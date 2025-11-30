- Hoy:
- Partidos de hoy
- Girona vs Real Madrid
- The Strongest vs Bolívar
- Nacional vs Peñarol
- Cruz Azul vs Chivas
- A. Tembetary vs Cerro Porteño
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
DNI electrónico GRATIS este 2 y 3 de diciembre: vecinos accederán a campaña de RENIEC
El DNI electrónico será entregado de manera gratuita este inicio de mes gracias a una importante campaña gestionada por RENIEC.
Durante las próximas jornadas, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva pone en marcha una campaña especial para facilitar el acceso al documento de identidad sin costo, se trata del DNI electrónico. Esta iniciativa busca garantizar que quienes más lo necesitan, menores de edad y adultos mayores, puedan obtener o renovar su DNI sin barreras económicas ni burocráticas.
PUEDES VER: Renueva tu DNI azul vencido por el electrónico vía Internet sin ir a una agencia de Reniec
En un contexto en que el DNI electrónico se vuelve cada vez más esencial para realizar trámites, acceder a servicios o validar la identidad de manera segura, esta campaña se convierte en una oportunidad valiosa para muchas familias.
La campaña se realizará en el auditorio Auditorio Ángel Alejo Tunco y funcionará en horario matinal, lo que permite que padres, madres, jóvenes o adultos mayores puedan acercarse con tranquilidad. Sin embargo, los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados asistir temprano para asegurar su atención.
El acceso al DNI gratuito no es para todos, ya que la campaña está dirigida específicamente a grupos prioritarios, especialmente menores de edad y adultos mayores, esto con el fin de promover la inclusión en los padrones de identificación.
Detalles de la campaña de DNI gratuito
- Organiza: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva (Tacna).
- Lugar: Auditorio Ángel Alejo Tunco.
- Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
- Dirigido a: Menores de edad (niños, adolescentes, jóvenes en trámite de primera inscripción o renovación) y adultos mayores.
- Cupos limitados: La atención se realizará por orden de llegada. Por ello, se recomienda llegar con anticipación para asegurar el turno.
¿Qué trámites contempla la campaña?
Durante esta campaña gratuita, los ciudadanos podrán realizar los siguientes trámites:
- Emisión del primer DNI electrónico para recién nacidos o menores que aún no tienen documento.
- Renovación o actualización de DNI para menores de edad (0 a 16 años).
- Trámite o renovación de DNI para adultos mayores.
Recomendaciones para quienes asistirán
- Es recomendable llegar temprano, ya que los cupos son limitados y la atención será por orden de llegada.
- Si se trata de un menor de edad, debe asistir acompañado por su padre, madre o tutor legal.
- Llevar documentos requeridos: en el caso de recién nacidos, la partida de nacimiento original; para renovaciones, el DNI anterior si lo tienen.
- Verificar que su datos estén correctos y aprovechar la oportunidad
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90