ONP 2026: ¿Qué jubilados cobran pensiones hasta el 25 de enero? Revisa el cronograma oficial
El pago de pensiones de ONP terminan este 25 de enero para algunos de los jubilados, por lo cual es clave estar al tanto de las fechas.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) se encuentra en medio del proceso de entrega de pensiones para los ciudadanos jubilados, por lo cual es necesario tener en cuenta cuál es el cronograma completo para estar al tanto de las fechas correspondientes.
El organismo empezó con los depósitos el pasado 12 de enero y ha finalizado oficialmente el jueves 15. No obstante, ahora los pensionados están recibiendo sus abonos a través de la modalidad de entrega a domicilio, la cual apenas se encuentra en su tercer día de realización.
Cronograma de pago de ONP pensiones
- Lunes 12 de enero: apellido paterno de la A a la C.
- Martes 13 de enero: apellido paterno de la D a la L.
- Miércoles 14 de enero: apellido paterno de la M a la Q.
- Jueves 15 de enero: apellido paterno de la R a la Z.
¿Qué jubilados cobran pensión hasta el 25 de enero?
Se precisa que los adultos que están ahora cobrando el dinero de su pensión, son aquellos que se registraron para ser parte del tipo de pago a domicilio, el cual va desde el viernes 16 al domingo 25 de enero.
¿Cómo registrarse en pensión a domicilio?
- Accede a la plataforma de onpvirtual.pe.
- Busca y selecciona "Cobro pensión" y luego "Quiero solicitar pago a domicilio".
- Completa el formulario con tu número de DNI, tu clave virtual y tu correo electrónico.
- Coloca la dirección exacta donde deseas recibir el pago, añadiendo referencias si es necesario, especialmente si es tu primera solicitud.
- Marca la casilla si tienes dificultades de movilidad o alguna discapacidad para recibir atención preferente.
- Acepta las declaraciones y haz clic en "Enviar".
