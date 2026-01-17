ONP 2026, pago de pensiones a domicilio: ¿A qué jubilados les corresponde cobrar este 18 de enero?

El pasado lunes 12 de enero de 2026 iniciaron los depósitos correspondientes a los pensionistas bajo el régimen 19990 de ONP. Los últimos en recibir el dinero en esta etapa, fueron los ciudadanos que contaban con la primera letra del apellido paterno entre la R y la Z. Ahora que el cronograma sigue avanzando, ha comenzado el proceso de pago a domicilio.

De esta manera, los usuarios tienen actualmente la opción de cobrar su pensión desde la comodidad del hogar sin ningún problema, lo cual sirve como un beneficio hacia todos los registrados en esta modalidad, brindando seguridad y facilidades a quienes no se pueden movilizar.

Jubilados de la ONP cobran sus pensiones en la comodidad del hogar hasta el 25 de enero / FOTO: ONP

Para poder tener claro cómo es este proceso, es necesario contar con la información del cronograma oficial para así conocer las fechas en las que se estará visitando cada zona de Lima y estar atento a cuando lleguen los encargados a la dirección de los domicilios respectivos.

¿Quiénes cobran pensión de ONP a domicilio este 18 de enero?

En este caso, la zona de Lima Norte es la que estará siendo visitada por los representantes del trámite de ONP. Este sector de individuos comenzó a percibir su dinero desde el 16 de enero y solo se extenderá la acción hasta el 18.

Los puntos seleccionados son: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Cronograma completo de pago de pensión a domicilio de ONP

Lima Sur (19-20 de enero)

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Centro (21-23 de enero)

Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Segunda Visita (24 y 25 de enero)

Para aquellos que no pudieron ser ubicados en la primera programación.

¿Cómo verificar aportes de la ONP?

En el caso de que quieras revisar el estado de tu cuenta siendo afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), lo puedes hacer desde la plataforma web oficial o por medio de la aplicación ONP Móvil, que se puede descargar desde Google Play.