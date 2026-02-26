¡ALERTA! ¿Donald Trump planea ELIMINAR a los inmigrantes de EE. UU.?: su discurso sobre el estado de la Unión genera ALARMA en la comunidad

Durante su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente Donald Trump enfatizó que el primer deber del Gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes indocumentados. Su llamado a los congresistas para que se pusieran de pie generó un momento tenso: solo los republicanos se levantaron, mientras los demócratas permanecieron sentados.

El mandatario aprovechó la ocasión para presionar por la aprobación de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, cuyo presupuesto expiró recientemente. Las negociaciones entre partidos continúan estancadas, y los analistas estiman que el cierre parcial del Gobierno podría prolongarse hasta marzo.

Tensiones y demandas sobre el ICE

Donald Trump celebró su campaña de deportaciones masivas, destacando que las fronteras están "más seguras que nunca". Según cifras oficiales, 2,2 millones de personas se autodeportaron y más de 675.000 fueron expulsadas desde enero de 2026. Además, el Gobierno retiró protecciones legales a cientos de miles de inmigrantes con permisos de trabajo, dejando a muchos en situación de deportabilidad inmediata.

¿Donald Trump planea eliminar a los inmigrantes de EE. UU.?

Los demócratas exigen restricciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo portar identificación visible, limitar redadas y evitar operativos cerca de colegios, hospitales y otros lugares sensibles. El único punto de acuerdo parcial es el uso de cámaras corporales por los agentes, que ya se implementó tras la muerte de ciudadanos estadounidenses durante redadas migratorias.

Casos emblemáticos y Ley Dalilah

El presidente presentó la Ley Dalilah, que busca impedir que los estados otorguen permisos de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados. Durante el discurso, invitó a familias de víctimas de delitos cometidos por inmigrantes para reforzar la narrativa de que la inmigración ilegal aumenta la criminalidad, aunque los datos oficiales no respaldan esta afirmación.

Entre los invitados estuvieron Raiza Contreras, cuyo hijo fue detenido por ICE, y Marimar Martínez, víctima de un tiroteo por la Patrulla Fronteriza. Trump buscó equiparar la inmigración con la criminalidad para reforzar su postura y presionar al Congreso por más fondos y autoridad para sus políticas migratorias.