ATENCIÓN, inmigrantes: Trump planea aplicar en todo el país el manual de inmigración de Homan usado en Minneapolis, ¿DE QUÉ SE TRATA?

La administración del presidente Donald Trump prepara un regreso a medidas migratorias más focalizadas y orientadas a objetivos específicos, inspiradas en las tácticas que implementó en Minneapolis el Zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan. Esta estrategia representa un cambio significativo respecto a las acciones agresivas que generaron controversia en el pasado.

La administración Trump busca intensificar la aplicación de leyes migratorias específicas.

Estrategia migratoria de Trump: ¿qué implica y por qué cambia?

Según CNN en Español, funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que el plan busca "redoblar los esfuerzos en la aplicación de leyes migratorias específicas", tomando como ejemplo las operaciones de Tom Homan en Minneapolis y extendiéndolas a otras ciudades del país. Esta iniciativa reemplazaría las grandes redadas generalizadas por procedimientos más selectivos para identificar y capturar a inmigrantes indocumentados.

Este viraje se produce tras las imágenes y protestas que surgieron en Minneapolis luego de la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses durante las acciones de control migratorio, lo que llevó a que tácticas muy visibles y agresivas, promocionadas por altos funcionarios de Donald Trump, quedaran, por ahora, en pausa.

La administración estaría orientándose hacia métodos de ICE que identifican objetivos con anticipación, en lugar de centrarse en redadas masivas en zonas de alto tránsito de inmigrantes, en un intento por mejorar su imagen pública y responder al debilitamiento del apoyo ciudadano hacia la aplicación de la ley migratoria.

Reacción política y próximos pasos en políticas migratorias

Las protestas y la cobertura mediática de los hechos en Minneapolis generaron preocupación sobre cómo se percibe la represión migratoria. CNN en Español destaca que incluso Donald Trump "expresó en privado su frustración por la pérdida de su mensaje migratorio" tras esos sucesos.

Además, el debate sobre la aplicación de la ley federal ha influido en las negociaciones presupuestarias, provocando un cierre parcial del Gobierno y discusiones con demócratas que buscan reformas en ICE a cambio de financiar al Departamento de Seguridad Nacional.

Pese a este cambio hacia tácticas más focalizadas, funcionarios aseguran que no significa una reducción general de acciones migratorias. Algunas ciudades podrían experimentar una mayor presencia de agentes de ICE, aunque las redadas aceleradas serían menos probables por ahora. El Gobierno también ha intensificado esfuerzos para ampliar la detención de inmigrantes, indicando sus planes de continuar con un incremento de arrestos.