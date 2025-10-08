- Hoy:
Anuncian paro nacional este 15 de octubre: manifestantes exigirán respuesta del gobierno de Dina Boluarte
Los estudiantes harán sentir su voz en busca de respuestas, por parte de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. El 15 de octubre saldrán a las calles.
No solo los transportistas exigen que el Estado peruano tome acciones ante la alarmante situación que vive el país, el Bloque Universitario también se hace presente y anuncia un nuevo paro para este 15 de octubre. Estudiantes de diversas universidades marcharán por las calles, motivados ante la falta de acción de las autoridades.
PUEDES VER: ¿Mañana, 9 de octubre habrá paro de transportistas? Últimas noticias de reunión de gremios y PCM
En anteriores protestas, jóvenes de diversas casas de estudiantes se unieron para hacer sentir su voz. Universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) exigen respuestas del gobierno de Dina Boluarte.
Bloque Universitario anuncia paro nacional para el 15 de octubre.
Con fuertes mensajes como: "Siempre de pie, nunca de rodillas", los jóvenes hacen sentir su apoyo a la ciudadanía peruana, que viene siendo blanco de la inseguridad ciudadana y extorsión, que ya cobraron muchas vidas de transportistas. "El pueblo no se rinde", reafirmaron.
Se destaca que durante una anterior manifestación, precisaron que no solo se trataba de una protesta estudiantil, sino una acción de unidad y apoyo hacia los trabajadores del sector transporte, que son víctimas de los sicarios de las redes criminales que exigen el pago de cupos a las empresas.
Los participantes de dicha marcha fueron los representantes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP), el Bloque de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA).
