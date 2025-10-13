0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura tras empate de Cusco FC

Suspenden vuelos a Cusco hasta el martes 14 de octubre: esta es la importante razón

El boleto de diversos pasajeros fueron cancelados, ya que se suspendieron los vuelos en Cusco por un importante motivo. Más detalles en la nota.

Roxana Aliaga
Se cancelaron los viajes para el cusco hasta el 14 de octubre.
Se cancelaron los viajes para el cusco hasta el 14 de octubre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
COMPARTIR

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que temporalmente se suspenderán los vuelos a Cusco por trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Esta noticia generó una gran sorpresa entre los pasajeros.

ATU lanza nueva ruta del AeroDirecto, que conectará con un paradero en Plaza Norte.

PUEDES VER: ATU anuncia buena noticia: se inauguró nueva ruta de AeroDirecto desde Lima Norte hacia el aeropuerto

Suspende vuelos a Cusco hasta el martes 14 de octubre

Los pasajeros deben tener en cuenta que las aerolíneas cancelarán todos los vuelos desde y hacia la ciudad de Cusco entre las 20:00 horas del lunes 13 de octubre hasta las 8:00 horas del martes 14 de octubre.

Mediante un comunicado oficial, la entidad preciso que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) coordina la reprogramación de los vuelos que fueron cancelados, con la finalidad de no afectar a los pasajeros.

cusco

Se suspenden los viajes a Cusco hasta el 14 de octubre.

Latam ofrece cambio o reembolso por cancelación de vuelos a Cusco

Latam Airline Perú anunció que, debido a los mantenimientos en el aeropuerto de Cusco, los vuelos del 13 y 14 serán reprogramados con la finalidad de que sus pasajeros puedan realizar su viaje. Además, los ciudadanos que contaban con un ticket pueden solicitar la cancelación y devolución de su dinero.

Si los boletos fueron adquiridos por una agencias de viaje u otros terceros, la aerolínea recomendó contactarse directamente con el intermediario para coordinar los nuevos vuelos o la devolución correspondiente para así evitar inconvenientes.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Metropolitano suspende servicio ante paro de transportistas: solo estas rutas SÍ funcionan

  2. Retiro ONP de hasta 21,400 soles: Lista de aportantes que cobrarían sus fondos este 2025

  3. No existirá LINK ÚNICO para registrar el retiro AFP: el gran cambio para el nuevo desembolso que oficializó la SBS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano