- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Islandia vs Francia
- Uruguay vs. Uzbekistán
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Suspenden vuelos a Cusco hasta el martes 14 de octubre: esta es la importante razón
El boleto de diversos pasajeros fueron cancelados, ya que se suspendieron los vuelos en Cusco por un importante motivo. Más detalles en la nota.
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que temporalmente se suspenderán los vuelos a Cusco por trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Esta noticia generó una gran sorpresa entre los pasajeros.
PUEDES VER: ATU anuncia buena noticia: se inauguró nueva ruta de AeroDirecto desde Lima Norte hacia el aeropuerto
Suspende vuelos a Cusco hasta el martes 14 de octubre
Los pasajeros deben tener en cuenta que las aerolíneas cancelarán todos los vuelos desde y hacia la ciudad de Cusco entre las 20:00 horas del lunes 13 de octubre hasta las 8:00 horas del martes 14 de octubre.
Mediante un comunicado oficial, la entidad preciso que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) coordina la reprogramación de los vuelos que fueron cancelados, con la finalidad de no afectar a los pasajeros.
Se suspenden los viajes a Cusco hasta el 14 de octubre.
Latam ofrece cambio o reembolso por cancelación de vuelos a Cusco
Latam Airline Perú anunció que, debido a los mantenimientos en el aeropuerto de Cusco, los vuelos del 13 y 14 serán reprogramados con la finalidad de que sus pasajeros puedan realizar su viaje. Además, los ciudadanos que contaban con un ticket pueden solicitar la cancelación y devolución de su dinero.
Si los boletos fueron adquiridos por una agencias de viaje u otros terceros, la aerolínea recomendó contactarse directamente con el intermediario para coordinar los nuevos vuelos o la devolución correspondiente para así evitar inconvenientes.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50