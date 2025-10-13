Suspenden vuelos a Cusco hasta el martes 14 de octubre: esta es la importante razón

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que temporalmente se suspenderán los vuelos a Cusco por trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Esta noticia generó una gran sorpresa entre los pasajeros.

Suspende vuelos a Cusco hasta el martes 14 de octubre

Los pasajeros deben tener en cuenta que las aerolíneas cancelarán todos los vuelos desde y hacia la ciudad de Cusco entre las 20:00 horas del lunes 13 de octubre hasta las 8:00 horas del martes 14 de octubre.

Mediante un comunicado oficial, la entidad preciso que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) coordina la reprogramación de los vuelos que fueron cancelados, con la finalidad de no afectar a los pasajeros.

Se suspenden los viajes a Cusco hasta el 14 de octubre.

Latam ofrece cambio o reembolso por cancelación de vuelos a Cusco

Latam Airline Perú anunció que, debido a los mantenimientos en el aeropuerto de Cusco, los vuelos del 13 y 14 serán reprogramados con la finalidad de que sus pasajeros puedan realizar su viaje. Además, los ciudadanos que contaban con un ticket pueden solicitar la cancelación y devolución de su dinero.

Si los boletos fueron adquiridos por una agencias de viaje u otros terceros, la aerolínea recomendó contactarse directamente con el intermediario para coordinar los nuevos vuelos o la devolución correspondiente para así evitar inconvenientes.