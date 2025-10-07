¿El 9 de octubre es feriado en Perú? Revisa qué dice El Peruano tras el Combate de Angamos

Los feriados marcados en el calendario oficial otorgan un descanso, tanto a los trabajadores públicos como privados. Es así, que mañana miércoles 8 de octubre, se gozará de un feriado en todo el Perú en conmemoración al Combate de Angamos y en honor a Miguel Grau. Ante este contexto, surgen dudas respecto a lo que sucederá con el jueves 9.

¿El 9 de octubre es feriado o día no laborable en Perú?

El 9 de octubre de 2025 no es feriado nacional en Perú ni día no laborable para el sector público, por lo que las actividades académicas y laborales se desarrollarán con normalidad. Del mismo modo, se descarta que exista un cambio de último minuto, generando que solamente el 8 de octubre corresponda un día libre, de acuerdo a la legislación peruana.

El 8 de octubre es feriado nacional en Perú para conmemorar el Combate de Angamos.

Es así, que se descarta la ampliación del descanso en esta primera semana de octubre 2025, en favor de los trabajadores a nivel nacional, quienes si en caso les corresponda trabajar en feriado, deberán recibir pago extra o día libre sustitutorio. Este beneficio está regulado por el artículo 9 del Decreto Legislativo N.º 713, que establece el régimen de descansos remunerados en días feriados.

¿Cuánto debo recibir si trabajo en feriado?

Si trabajas el feriado del 8 de octubre en Perú, el pago que te corresponde depende de si descansas o trabajas ese día. En caso trabajas y no recibes descanso sustitutorio, te corresponde pago triple por ese día: 1 pago por el feriado (ya incluido en tu sueldo) +1 pago por trabajar en día feriado +1 pago adicional por no haber descansado.

Si trabajas el feriado, pero recibes un descanso compensatorio otro día, solo te corresponde tu pago normal (sin recargo adicional), ya que el descanso reemplaza al feriado trabajado. Por último, si no trabajas el feriado, recibes tu pago normal del día, aunque no trabajes, siempre que estés en planilla.

Feriados restantes del 2025

Revisa los feriados nacionales de Perú para 2025 según el calendario oficial. Recuerda que hay días no laborables especiales que aplican solo para el sector público y que pueden ser dispuestos por el Estado, no necesariamente para todo el país.