Actualmente, Perú destaca por ser uno de los países con la mayor cantidad de feriados establecidos por su gobierno. Desde hace más de tres décadas, se rinde homenaje al héroe máximo de la Marina de Guerra, Miguel Grau Seminario, mediante el Decreto Legislativo N° 713.

Con ello, cada 8 de octubre, se celebra un día libre en conmemoración del Combate de Angamos, al mismo tiempo que se recuerda la valiente acción del conocido 'Caballero de los Mares'. A propósito de este feriado nacional, te compartimos las frases más emotivas que resaltan la labor de Grau y la importancia de su heroísmo y sacrificio, junto a la tripulación del Huáscar.

¿Cuáles son las 7 frases emotivas para conmemorar el Combate de Angamos?

"Honremos la memoria de Miguel Grau, el 'Caballero de los Mares', y de todos los tripulantes del Huáscar que ofrendaron sus vidas en el Combate de Angamos".

"El Combate de Angamos nos recuerda que el verdadero heroísmo reside en la valentía, el honor y el sacrificio por la patria".

"El sacrificio de Angamos, un faro de valor que ilumina el camino de nuestra nación".

"Más allá de la derrota, el Combate de Angamos nos dejó una lección de coraje y dignidad".

"En cada ola que rompe en nuestras costas, recordamos el valor de Grau y su tripulación".

"El 8 de octubre es más que una fecha, es un símbolo de la voluntad inquebrantable del pueblo peruano".

"Grau no solo defendió nuestras costas, sino que nos dejó un ejemplo de liderazgo, honor y amor incondicional por el Perú".

En esta nota te compartimos frases emotivas sobre el Combate de Angamos.

Frases de personajes históricos sobre el Combate de Angamos

"En este buque nadie se rinde" es una de las frases más memorables del combate, atribuida al teniente primero Enrique Palacios, quien la pronunció en medio de la amenaza del asalto chileno, evidenciando la firmeza de la tripulación.

Por su parte, Miguel Grau Seminario, en una muestra de humildad y dedicación, expresó lo siguiente: "Yo no soy, sino, un pobre marino que trata de servir a su patria", lo que resalta su profundo compromiso con el Perú.

Estas declaraciones reflejan el valor y la lealtad de quienes defendieron la nación en tiempos de adversidad.