Peruanos disfrutarán de feriado en octubre: trabajadores a nivel nacional podrán descansar esta fecha

Ya comenzó octubre y miles de ciudadanos buscan conocer cuáles son los nuevos feriados y días no laborales. Para alegría de muchos ciudadanos, un grupo importante de trabajadores podrá acceder a un día de descanso adicional durante la segunda semana del presente mes.

Conoce todo sobre si se ha decretado día no laborable el 7 de octubre

PUEDES VER: ¿Se confirmó día no laborable el martes 7 de octubre? Esto dice el calendario nacional

El feriado de octubre aplica a nivel nacional, esto quiere decir que podrán descansar con total tranquilidad. Según el calendario oficial publicado en la web del Estado, este día es el único libre al que podrán acceder trabajadores de entidades públicas y privadas.

¿Por qué es feriado el 8 de octubre?

Cada 8 de octubre en Perú se conmemora el Combate de Angamos, una de las batallas de la Guerra del Pacífico. Durante el enfrentamiento, el monitor peruano Huáscar, comandado por Miguel Grau, fue rodeado y capturado.

El 'Caballero de los mares' perdió la vida en acción, pero su valentía y liderazgo lo convirtió en un héroe naval del país. Por ello, esta fecha es feriado a nivel nacional en honor al sacrificio, patriotismo y entrega.

Feriados 2025 Perú del sector público

A continuación podrás conocerlos feriados 2025 que restan al sector público. Recordemos que, este grupo de trabajadores también acceden a los días no laborables en el país.

  • Miércoles 8 de octubre - Combate de Angamos
  • Sábado 1 de noviembre - Día de todos los Santos
  • Lunes 8 de diciembre - Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre - Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre - Navidad
  • Viernes 26 de diciembre - Día no laborable
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

