0
ATENCIÓN
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Horarios del Metropolitano, Corredores y Línea 1 y 2 del Metro por feriado del miércoles 8 de octubre

Este miércoles 8 de octubre de 2025, feriado por el Combate de Angamos, la atención del transporte en Lima variará. Infórmate sobre los horarios específicos de cada servicio.

Redacción Líbero Ocio
Horarios del Metropolitano, Corredores y Línea 1 y 2 del Metro
Horarios del Metropolitano, Corredores y Línea 1 y 2 del Metro
COMPARTIR

¡Atención, ciudadanos en Lima! A propósito del feriado nacional del miércoles 8 de octubre de 2025 con motivo del Combate de Angamos, miles de personas se preguntan cuáles serán los horarios de atención en los diferentes servicios de transporte en el país.

Conoce cuál será el horario de atención de los bancos a nivel nacional este 7 de octubre.

PUEDES VER: Feriado del 8 de octubre: ¿BCP, Interbank, BBVA y otros bancos atenderán? Conoce los horarios

¿Hasta qué hora atenderá el Metropolitano? ¿Cuál será el horario especial de la Línea 1 y 2 del Metro de Lima? ¿A qué hora dejará de pasar el corredor? Ten en cuenta la información que proporcionamos a continuación para tomar precauciones.

Es preciso señalar que el detalle expuesto a continuación ha sido confirmado y publicado en el portal oficial de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Horario del Metropolitano para este miércoles 8 de octubre de 2025

El Metropolitano operará con los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., y el servicio Expreso 5:00 a. m. de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11:00 p. m.

Horario de Corredores complementarios para este miércoles 8 de octubre de 2025

Los corredores atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

Horario de la Línea 1 del Metro de Lima para este miércoles 8 de octubre de 2025

La Línea 1 del Metro de Lima operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m. con una frecuencia de paso de trenes de cinco a 11 minutos, dependiendo de la franja horaria.

Horario de la Línea 2 del Metro de Lima para este miércoles 8 de octubre de 2025

La Línea 2 del Metro de Lima funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

Lo más visto

  1. Malas noticias para docentes jubilados: Dina Boluarte no aprobó autógrafa de ley de aumento de pensiones

  2. Retiro ONP 2025: ¿Qué falta para su aprobación y cuánto dinero se podría desembolsar?

  3. ¿El 9 de octubre es feriado en Perú? Revisa qué dice El Peruano tras el Combate de Angamos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano