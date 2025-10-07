Horarios del Metropolitano, Corredores y Línea 1 y 2 del Metro por feriado del miércoles 8 de octubre

¡Atención, ciudadanos en Lima! A propósito del feriado nacional del miércoles 8 de octubre de 2025 con motivo del Combate de Angamos, miles de personas se preguntan cuáles serán los horarios de atención en los diferentes servicios de transporte en el país.

¿Hasta qué hora atenderá el Metropolitano? ¿Cuál será el horario especial de la Línea 1 y 2 del Metro de Lima? ¿A qué hora dejará de pasar el corredor? Ten en cuenta la información que proporcionamos a continuación para tomar precauciones.

Es preciso señalar que el detalle expuesto a continuación ha sido confirmado y publicado en el portal oficial de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Horario del Metropolitano para este miércoles 8 de octubre de 2025

El Metropolitano operará con los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., y el servicio Expreso 5:00 a. m. de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Las rutas alimentadoras funcionarán hasta las 11:00 p. m.

Horario de Corredores complementarios para este miércoles 8 de octubre de 2025

Los corredores atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.

Horario de la Línea 1 del Metro de Lima para este miércoles 8 de octubre de 2025

La Línea 1 del Metro de Lima operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m. con una frecuencia de paso de trenes de cinco a 11 minutos, dependiendo de la franja horaria.

Horario de la Línea 2 del Metro de Lima para este miércoles 8 de octubre de 2025

La Línea 2 del Metro de Lima funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.