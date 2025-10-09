El 13 y 14 de octubre no se trabaja en Perú: ¿quiénes se beneficiarán con los feriados?

Diversos trabajadores recibieron una excelente noticia para los días 13 y 14 de octubre. De cuerdo a las Ordenanzas Regionales N° 443-2019 y N° 09-2019-CR/GRM, un grupo de ciudadanos podrán acceder a días libres en las fechas ya mencionadas por importantes festividades.

Trabajadores no laborarán el 13 y 14 de octubre: este es el relevante motivo

El lunes 13 y martes 14 de octubre han sido declarados días no laborables en Piura y Moquegua, por ende, los trabajadores del sector público accederán a un día de descanso adicional durante la semana.

Trabajadores de Piura y Moquegua acceden a un día libre por festividades en su región.

En Piura, el 13 de octubre, se celebra al Señor Cautivo de Ayabaca. Miles de devotos participan en la peregrinación hacia el santuario principal, esta tradición comenzó el siglo XVIII y busca fortalecer la identidad religiosa en esta importante región.

Mientras que, el martes 14 de octubre, en Moquegua, se conmemora a la Virgen y Mártir San Fortunata, patrona espiritual de la región. La festividad se realiza con procesiones y actividades religiosas que muestran la fe que tienen diversas personas.

Feriados y días no laborales que restan al 2025

El calendario de feriados y días no laborables ha sido publicado en la página web del Estado peruano. A continuación, podrás conocer cuáles son. ¡Presta atención y arma tus planes!