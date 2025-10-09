- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Miguel Ángel Russo
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Minedu
El 13 y 14 de octubre no se trabaja en Perú: ¿quiénes se beneficiarán con los feriados?
El Estado peruano confirmó que un grupo trabajadores podrán acceder a un día libre el 13 y 14 de octubre, por un importante motivo.
Diversos trabajadores recibieron una excelente noticia para los días 13 y 14 de octubre. De cuerdo a las Ordenanzas Regionales N° 443-2019 y N° 09-2019-CR/GRM, un grupo de ciudadanos podrán acceder a días libres en las fechas ya mencionadas por importantes festividades.
PUEDES VER: Este es el calendario completo de feriados nacionales para octubre 2025: REVISA AQUÍ cuándo descansarás
Trabajadores no laborarán el 13 y 14 de octubre: este es el relevante motivo
El lunes 13 y martes 14 de octubre han sido declarados días no laborables en Piura y Moquegua, por ende, los trabajadores del sector público accederán a un día de descanso adicional durante la semana.
Trabajadores de Piura y Moquegua acceden a un día libre por festividades en su región.
En Piura, el 13 de octubre, se celebra al Señor Cautivo de Ayabaca. Miles de devotos participan en la peregrinación hacia el santuario principal, esta tradición comenzó el siglo XVIII y busca fortalecer la identidad religiosa en esta importante región.
Mientras que, el martes 14 de octubre, en Moquegua, se conmemora a la Virgen y Mártir San Fortunata, patrona espiritual de la región. La festividad se realiza con procesiones y actividades religiosas que muestran la fe que tienen diversas personas.
Feriados y días no laborales que restan al 2025
El calendario de feriados y días no laborables ha sido publicado en la página web del Estado peruano. A continuación, podrás conocer cuáles son. ¡Presta atención y arma tus planes!
- Sábado 1 de noviembre
- Día de Todos los Santos
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50