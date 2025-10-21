Corte de agua para el 22 de octubre en 3 distritos de Lima: se suspenderá el servicio por hasta 12 horas

Sedapal programa cortes de agua de manera habitual y para este miércoles 22 de octubre, 3 distritos de Lima Metropolitana no contarán con el servicio hasta por 12 horas. ¿Qué zonas se verán afectadas y cuál será el horario? Conoce si te verás perjudicado con esta medida que se tomó debido a limpieza de reservorio.

Corte de agua en Lima el 22 de octubre

Los distritos que no tendrán agua este 22 de octubre serán: Puente Piedra, La Molina y San Juan de Miraflores. Cada uno de ellos tiene un horario establecido, por lo que los vecinos deben tomar sus precauciones ante las diversas actividades que realizan.

Puente Piedra

El horario de corte de agua potable en Puente Piedra, será desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m., en el sector 368. Revisa las zonas que no contarán con el servicio:

A.H. Simón Bolívar, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Cristo Rey, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María J. Espinoza, A.H. Los Jazmines, A.H. Las Lomas de La Ensenada, A.H. Virgen de Fátima, A.H. Virgen del Carmen I y II, A.H. Vista Alegre, Asoc. Aproviep, Asoc. de Prop. Lotiz. Rústica La Ensenada de Chillón.

Sedapal realiza cortes de agua en diversos distritos de Lima y suspende su servicio.

La Molina

Este 22 de octubre, el sector 197 de La Molina se verá afectado por la suspensión de servicio temporal debido a trabajos de limpieza de reservorio. El horario será de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

Urb. Sol de La Molina I, II, III y IV etapa; Urb. San Remo; Urb. Molina Real; Urb. Las Laderas; Coop. Musa I, II, III, IV y V etapa; Asoc. Piedra Viva; Urb. El Descanso de La Molina; Asoc. Nueva Molina Asoc; Asoc. Huertos de La Molina; Los Arbolitos; Asoc. Huertos de La Molina; Urb. La Riviera (Pilones).

San Juan de Miraflores

El sector 302 de San Juan de Miraflores sufrirá corte de agua por 12 horas, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Conoce cuáles serán las zonas afectadas: