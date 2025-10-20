0
Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY desde el Nacional
Sedapal confirma corte de agua este 21 de octubre: distritos afectados y horarios

Revisa la lista de distritos que no contarán con el servicio de agua potable este martes 21 de octubre y cuál es el horario establecido por Sedapal.

Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por el corte de agua de Sedapal.
Conoce qué distritos de Lima se verán afectados por el corte de agua de Sedapal. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 21 de octubre, diversos distritos no contarán agua potable, debido a trabajos que realizará el personal. ¿Te verás afectado con esta medida? Conoce en qué zonas se suspenderán el suministro del importante recurso y toma tus precauciones.

¿Qué distritos no tendrán agua este 21 de octubre?

Corte de agua en Puente Piedra

  • Horario de 12:00 m. a 8:00 p. m.

Zonas afectadas: A.H. Ramiro Prialé, A.H. Señor de los Milagros, A.H. César Vallejo, A.H. Virgen del Carmen I y II, Agrup. Fam. Señor de los Milagros Mz. 1, Asoc. Aproviep, Asoc. de Prop. Lotización Rústicas La Ensenada, Asoc. de Prop. y Residentes Las Palmas, Asoc. Parcela Semirústica Residencial La Ensenada.

A.H. 17 de Octubre, A.H. Los Canteños, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María J. Espinoza, A.H. Estrella Simón Bolívar Sector III y IV, A.H. Los Jazmines, A.H. Laderas de Chillón 3ra Explanada, A.H. La Merced, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Participación Puente Pedrina.

Corte de agua en Chorrillos

  • Horario de 12:47 m. a 11:00 p. m.

Zonas afectadas: Urb. Chorrillos, Urb. Los Laureles, Urb. Villa, A.H. Gral. Miguel Iglesias, A.H. 2 de Mayo, A.H. Mártir Olaya, A.H. Cruz de Armatambo, A.H. Intillacta, A.H. Marca Vilca, P.J. Alto Perú. Cuadrante: Av. Prol. Huaylas, Av. Alejandro Iglesias, Ca. San José, Av. Julio Calero, Ca. 2, Ca. Fundadores, Áv. Mariscal Castilla, Av. Cipriani Rivas

Este 21 de octubre, diversos distritos no tendrán servicio de agua potable.

Corte de agua en Ate

  • Horario de 12:00 p. m. a 11:50 p. m.

Zonas afectadas: A.H. Huaycán Zona R 205F, Ampliación 12 de Agosto, Calle 1, PS 2-3-4-5, UCV 206E

Corte de agua en San Juan de Miraflores

  • Horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Zonas afectadas: Urb. Entel Perú, Urb. Industrial, Coop. Hardy Montoya, Urb. Amauta, Urb. María Auxiliadora, C.H. San Juan de Miraflores (Fonavi), Av. Las Casuarinas, Av. Santa Rosa II Etapa, Asoc. El Bosque, Asoc. Los Héroes de San Juan, Coop. de Vivienda Ciudad de Dios.

A.H. Santa Rosa, A. H. Casuarinas, Urb. San Juan Zona "A" y "B", Urb. Avitentel, Asoc. San Juanito, Asoc. 24 de Julio, Asoc. Nefi, 2a etapa, Asoc. Héroes de San Juan, Asoc. Ramiro Prialé, Asoc. Santa Rosa, Asoc. Cruz de Motupe.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

