Corte de agua en San Juan de Lurigancho el 15 de octubre: estas zonas no tendrán servicio de Sedapal

¡A tomar precauciones! Sedapal informó que este miércoles 15 de octubre, diversas zonas del distrito de San Juan de Lurigancho no contarán con el servicio de agua potable hasta por casi 12 horas. Conoce cuáles serán las localidades afectadas con esta medida que se tomó debido a trabajos de limpieza y cuál es el horario establecido.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho este 15 de octubre

El sector 417 de San Juan de Lurigancho no contará con el servicio de agua potable este 15 de octubre, desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., por lo que te recomendamos que puedas prever al almacenamiento que necesitarás para tus principales actividades del día, como aseo, alimentación e hidratación.

Sector 417. A.H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles, A.H. Cruz de Motupe Sector Los Ángeles, A.H. Juan Pablo II, A.H. Saúl Cantoral

Montenegro; A.H. Nueva Esperanza; A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl; A.H. Peruanos Unidos Sector Alberto Fujimori; A.H. Jesús de Nazareth Sector Sol de Los Andes; A.H. José C. Mariátegui 2da Ampl.

Sedapal cortará el servicio de agua en SJL este miércoles 15 de octubre.

Sector 417. A.H. Vista Alegre Cerro Mirador; Urb. Mariscal Cáceres Sector III; A.H. Integ. Manos Unidas Sector Corazón de Jesús II; A.H. Integ. Manos Unidas Sector Corazón de Jesús III; A.H. Corazón de Jesús; A.H. Simón Bolívar I; A.H. José Olaya Ampliac; AF Santo Toribio; AF José Olaya II Ampliac; A.H. Integ. San José Sector José Olaya; A.H. 28 de Febrero; P.J. 10 de Marzo; A.H. 10 de Marzo; A.H. Integ. Almte. Grau Sector Héroes del Cenepa; A.H. Integ. Almte. Grau Sector Los Cipreses; A.H. Los Unidos; A.H. Integ Nuevo Perú Sector 1 de Enero de Montenegro; A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Buena Vista

Sector 417. A.H. Isabel Flores de Oliva; A.H. Integ. Nuevo Perú Sector Virgen del Rosario Ampliac; AF Nuevo Amanecer II; A.H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico; A.H. 1 de Mayo; A.H. Nuevo Santa Cruz; A.H. Peruanos Unidos Sector El Amauta; A.H. Peruanos Unidos (Cristo es Vida); AF Patria Unida; Agru. José Olaya II; AF Cristo de Pachacamilla; AF Villa Maestro; A.H. San José Obrero; A.H. Unión y Prog. Sector Los Claveles; A.H. Cangallo; A.H. Juan Landázuri Ricketts; A.H. Peruanos Unidos Sector Los Cibeles.

Sector 417 A.H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles; A.H. José C. Mariátegui (Las Galeras); A.H. Somos Libres; A.H. Esmeralda de Los Andes; A.H. Cruz de Motupe Gpo I; A.H. Enrique

¿Cómo comunicarme con Sedapal ante un corte de agua?

Si tienes un corte de agua y necesitas comunicarte con Sedapal, puedes hacerlo de las siguientes maneras: mediante una llamada telefónica a la Central de Atención al Cliente: 317-8000, desde Lima y Callao. Otra opción es mediante el WhatsApp Sedapal: número: +51 975 800 168, donde podrás reportar cortes, fugas o consultar el motivo de la interrupción del servicio.