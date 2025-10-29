0
EN DIRECTO
Racing vs. Flamengo EN VIVO HOY por Copa Libertadores:
EN VIVO
Peñarol vs. Plaza Colonia EN DIRECTO, final Copa Uruguay

Corte de agua en Halloween: estos distritos no contarán con el servicio este 31 de octubre

Sedapal informó un corte de agua este viernes 31 de octubre en Chorrillos, Carabayllo y Villa María del Triunfo; comprueba si tu zona está afectada.

Angie De La Cruz
Sedapal informó corte de agua este 31 de octubre en diversos distritos de Lima.
Sedapal informó corte de agua este 31 de octubre en diversos distritos de Lima. | Imagen: Freepik
COMPARTIR

Este 31 de octubre, mientras miles celebran Halloween, sus planes podrían verse interrumpidos debido a un corte de agua de hasta 12 horas anunciado por Sedapal. Conoce los horarios y las zonas afectadas en los distritos de Chorrillos, Carabayllo y Villa María del Triunfo.

Megaobra en SJM y VMT está al 40% de su construcción

PUEDES VER: Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJM con megaobra que reducirá el tráfico vehicular

Sedapal cortará agua en Chorrillos este 31 de octubre

En el sector 75 de Chorrillos, se realizará limpieza de reservorio, por lo que el A.H. Cruz de Armatambo no contará con agua potable desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Le recomendamos que todos sus precauciones del caso.

Corte de agua en Villa María del Triunfo el 31 de octubre

Sedapal cortará el servicio de agua potable este viernes 31 de octubre en Villa María del Triunfo. El horario será desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p.m. Las zonas afectadas serán:

  • Sector SJM: A.H. El Nazareno, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Virgen del Buen Paso, A.H. José Olaya, A.H. Los Angeles.
  • Sector VMT: A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, A.H. Villa Las Casuarinas, A.H. Los Pinos.
Sedapal

Distritos de Lima no contarán con servicio de agua potable este 31 de octubre.

Carabayllo sin agua este viernes 31 de octubre

Debido a trabajos de limpieza de reservorio por parte de Sedapal, los sectores 376 y 372 de Carabayllo no contará con agua potable, en un horario de 12:00 m. hasta las 8:00 p. m.

Zonas afectadas: Asoc. Viv. Autog. San Benito 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va etapa, A.H. Calizal de Carabayllo, A.H. Los Jardines del Sector de la Quebrada, A.H. Proy. Int. Las Lomas del Sector Cruz del Norte II y Ampl., Agrup. Familia Primavera.

Asoc. Pobladores El Bosque de Carabayllo, A.H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo, A.H. Santa Filomena, Asoc. Fam. Los Palomares, Asoc. Pobl. Primavera del Chaparral, Asoc. Viv. Nueva Cajamarca.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/21.400 si se llega a aprobar el desembolso?

  2. Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJM con megaobra que reducirá el tráfico vehicular

  3. Municipalidad de San Borja realiza convocatoria laboral: trabajadores ganarán hasta 5, 500 soles

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano