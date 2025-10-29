Corte de agua en Halloween: estos distritos no contarán con el servicio este 31 de octubre

Este 31 de octubre, mientras miles celebran Halloween, sus planes podrían verse interrumpidos debido a un corte de agua de hasta 12 horas anunciado por Sedapal. Conoce los horarios y las zonas afectadas en los distritos de Chorrillos, Carabayllo y Villa María del Triunfo.

Sedapal cortará agua en Chorrillos este 31 de octubre

En el sector 75 de Chorrillos, se realizará limpieza de reservorio, por lo que el A.H. Cruz de Armatambo no contará con agua potable desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Le recomendamos que todos sus precauciones del caso.

Corte de agua en Villa María del Triunfo el 31 de octubre

Sedapal cortará el servicio de agua potable este viernes 31 de octubre en Villa María del Triunfo. El horario será desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p.m. Las zonas afectadas serán:

Sector SJM: A.H. El Nazareno, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Virgen del Buen Paso, A.H. José Olaya, A.H. Los Angeles.

A.H. El Nazareno, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Virgen del Buen Paso, A.H. José Olaya, A.H. Los Angeles. Sector VMT: A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, A.H. Villa Las Casuarinas, A.H. Los Pinos.

Carabayllo sin agua este viernes 31 de octubre

Debido a trabajos de limpieza de reservorio por parte de Sedapal, los sectores 376 y 372 de Carabayllo no contará con agua potable, en un horario de 12:00 m. hasta las 8:00 p. m.

Zonas afectadas: Asoc. Viv. Autog. San Benito 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va etapa, A.H. Calizal de Carabayllo, A.H. Los Jardines del Sector de la Quebrada, A.H. Proy. Int. Las Lomas del Sector Cruz del Norte II y Ampl., Agrup. Familia Primavera.

Asoc. Pobladores El Bosque de Carabayllo, A.H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo, A.H. Santa Filomena, Asoc. Fam. Los Palomares, Asoc. Pobl. Primavera del Chaparral, Asoc. Viv. Nueva Cajamarca.