Paro de transportistas el jueves 2 de octubre: estas universidades de Lima suspendieron clases presenciales

Diversas universidades de Lima han anunciado la suspensión de clases presenciales para este jueves 2 de octubre, en respuesta al paro convocado por gremios de transportistas a nivel nacional. Esta medida se adopta como una manera de prevenir las dificultades de desplazamiento que podría generar la paralización del transporte público, especialmente en una ciudad donde miles de estudiantes y docentes dependen del sistema de movilidad urbana para acudir a sus centros de estudio.

La convocatoria al paro ha sido promovida por organizaciones de transportistas que exigen al Gobierno la revisión de tarifas del combustible, condonación de multas, y la regulación de plataformas de transporte informal. Ante la posibilidad de bloqueos de vías, menor circulación de buses y congestión, diversas universidades han optado por migrar a la modalidad virtual durante esa jornada, garantizando así la continuidad académica sin exponer a su comunidad universitaria.

Universidades que cancelaron clases presenciales por paro

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales y correo institucional, la PUCP informó que el jueves 2 de octubre las clases presenciales quedarán suspendidas en todos sus programas académicos. Las actividades se desarrollarán de manera remota, y se exhortó a los docentes a adecuar sus clases virtuales para esa fecha.

La universidad también indicó que las oficinas administrativas operarán de manera restringida y se evaluará caso por caso el trabajo remoto del personal.

Universidad de Lima

La Universidad de Lima también comunicó a su comunidad estudiantil que el jueves no se dictarán clases presenciales, y se recomienda a los docentes utilizar herramientas virtuales para continuar con las sesiones programadas. La decisión se tomó considerando la dificultad de acceso al campus durante el paro.

Las actividades administrativas presenciales quedarán limitadas, y se ha solicitado a los estudiantes revisar constantemente sus plataformas internas para actualizaciones.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Facultad de Ciencias Biológicas

La Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM anunció de manera independiente que, debido al paro de transportistas, se suspenderán todas las actividades presenciales, tanto académicas como administrativas. Se espera que las clases se realicen de forma virtual según coordinación directa con cada docente.

San Marcos, al contar con una población estudiantil numerosa y proveniente de distintas zonas de Lima y regiones aledañas, busca evitar el ausentismo y garantizar la seguridad de su comunidad.

Universidad del Pacífico

La Universidad del Pacífico también se suma a las instituciones que optarán por la virtualidad este jueves 2 de octubre. En su comunicado, la universidad señala que esta medida tiene como fin no interrumpir el desarrollo académico, al mismo tiempo que protege la integridad de sus estudiantes, profesores y trabajadores administrativos.

Se mantendrán canales de comunicación abiertos para resolver cualquier inconveniente técnico que pueda surgir durante la jornada remota.

Otras instituciones podrían sumarse

Si bien estas universidades ya han confirmado su cambio temporal a la modalidad virtual, otras instituciones podrían sumarse en las próximas horas, dependiendo de cómo evolucione la situación y el impacto previsto del paro en sus zonas de influencia.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como la Policía Nacional del Perú, han indicado que se tomarán medidas para garantizar el orden público durante el paro, aunque se recomienda a la población tomar precauciones adicionales en sus desplazamientos.

Recomendaciones para estudiantes