¿Cuándo es el día del novio en Perú y qué debes regalarle a tu pareja?

En las redes sociales se ha viralizado esta nueva celebración que involucra al sexo masculino, por ello, diversas jóvenes buscan conocer cuándo es el día del novio en Perú y qué se le debe regalar. Esta fecha es la excusa perfecta para expresar tu amor con sorprendentes detalles.

¿Qué se celebra el 3 de octubre en Perú?

El día del novio en Perú se celebra el 3 de octubre. Esta tradición proviene de Estados Unidos y se hizo popular en diversos países. Las personas deben saber que no hay ninguna vinculación histórica previa, simplemente comenzó a ganar popularidad en Twitter, Instagram y TikTok.

A diferencia de San Valentín, esta fecha se centra exclusivamente en la figura masculina de una relación. La mayoría de personas que celebran el día del hombre son jóvenes, quienes no dudan en realizar publicaciones a sus parejas en sus principales redes sociales.

¿Qué se regala el 3 de octubre en el día del novio?

A diferencia del día del 30 de septiembre, que solo se regalan Hot Wheels, en el día del novio, las jóvenes tiene mayor libertad al elegir el regalo de sus parejas o enamorados; sin embargo, el regalo más popular en Perú y otros países son las flores azules, como símbolo de fidelidad, confianza y compromiso.

Día del novio 3 de octubre: Frases para dedicar a tu pareja

Revisa las mejores frases para dedicar a tu pareja en el día del novio este 3 de octubre. No dudes en demostrar tu amor y cariño hacia esa persona especial.