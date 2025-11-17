Alerta naranja en Lima y 11 regiones: Senamhi confirma amenaza por fenómeno hasta el 20 de noviembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) ha emitido una alerta de nivel naranja para un fenómeno meteorológico peligroso que se desplegará entre el 18 y el 20 de noviembre de 2025. Este aviso se debe a un marcado incremento de la temperatura diurna, que afectará a amplias zonas de la sierra centro y sur, así como a la costa sur del Perú.

El evento es preocupante no solo por el calor, sino también por el aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV), lo que eleva los riesgos para la salud de la población y para las actividades al aire libre.

Durante estos días, se espera que los cielos permanezcan despejados hacia el mediodía, lo que favorecerá la exposición directa al sol, especialmente en las horas más intensas. Además, se pronostican ráfagas de viento de hasta 50 km/h por las tardes, lo que podría agravar la sensación térmica y generar condiciones adversas. Ante esta situación, SENAMHI y otras entidades instan a la ciudadanía a tomar medidas de precaución frente al calor extremo, la radiación y la posible deshidratación.

Detalles del fenómeno

El aviso meteorológico es el N.º 418 - NARANJA, emitido por SENAMHI. El evento comenzará el martes 18 de noviembre a las 10:00 a.m. y se prolongará hasta el jueves 20 de noviembre a las 23:59, con una vigencia aproximada de 61 horas.

La intensidad del fenómeno se describe como de moderada a fuerte. Se espera escasa nubosidad en las horas centrales del día, lo que facilita un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV). Además del calor, habrá ráfagas de viento por la tarde, con velocidades cercanas a 50 km/h.

Temperaturas máximas previstas

Según SENAMHI:

En la sierra sur el 18 de noviembre, las temperaturas máximas oscilarán entre 18 °C y 24 °C.

En la costa sur, ese mismo día se esperan máximas de 23 °C a 34 °C.

El 19 de noviembre, en la sierra centro las máximas pueden llegar a 30 °C y en la sierra sur hasta 32 °C; en la costa sur se repite el máximo de 34 °C.

El 20 de noviembre, se prevén máximas entre 18 °C y 30 °C en la sierra centro, entre 18 °C y 32 °C en la sierra sur, y entre 21 °C y 34 °C en la costa sur.

Radiación ultravioleta (UV): un riesgo mayor

Uno de los aspectos más preocupantes del aviso es el aumento significativo de la radiación UV, especialmente durante las horas de mediodía (aproximadamente entre las 10:00 y las 16:00). La escasa nubosidad prevista favorece la radiación directa, lo que puede aumentar el riesgo de quemaduras solares, insolación y otros efectos adversos para la salud.

Por ello, las autoridades meteorológicas recomiendan extremar las precauciones: usar bloqueador solar de amplio espectro, ropa clara de manga larga, sombreros, gafas con filtro UV y evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en las horas más calurosas.

Departamentos en alerta

Según SENAMHI, los departamentos en riesgo durante este fenómeno son: