Confirmado | Senamhi anuncia FUERTES LLUVIAS en Lima y regiones del Perú hasta esta fecha
Senamhi alertó a la población sobre lluvias intensas en algunas zonas del país durante estos días de noviembre. ¿Hasta cuándo se darán?
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta meteorológica que advierte sobre la ocurrencia de fuertes lluvias en varias regiones del país, incluyendo la capital, Lima. Según el pronóstico oficial, estas precipitaciones se presentarán hasta el lunes 10 de noviembre de 2025, afectando tanto la sierra central y sur, como parte de la selva.
El Senamhi explicó que este evento se debe a una combinación de factores atmosféricos que están generando un incremento de la humedad y la formación de nubes convectivas intensas. Ante esta situación, las autoridades exhortan a la población y a los gobiernos locales a tomar las precauciones necesarias frente a posibles deslizamientos, huaicos, crecidas de ríos y afectaciones en viviendas rurales o zonas vulnerables.
Departamentos afectados por las lluvias
El aviso meteorológico del Senamhi detalla que las lluvias de moderada a fuerte intensidad se registrarán principalmente en los siguientes departamentos:
- Apurímac
- Ayacucho
- Cusco
- Huancavelica
- Junín
- Lima (zona andina y este de la región)
- Madre de Dios
- Pasco
- Puno
- Ucayali
Pronóstico detallado del Senamhi
De acuerdo con el Senamhi, las lluvias más intensas se registrarían entre los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre, extendiéndose hasta la mañana del lunes 10. El fenómeno estará acompañado de descargas eléctricas, incremento del viento y nubosidad, además de una baja en la temperatura diurna en las zonas altas.
