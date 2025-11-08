- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Tottenham vs Man. United
- Chivas vs Monterrey
- Toluca vs América
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Retiro AFP 2025: estos son los afiliados que podrán registrar su solicitud este lunes 10 de noviembre
Los afiliados a las AFP pueden hacer el registro de sus solicitudes para el retiro teniendo en cuenta el cronograma oficializado por la asociación.
Este lunes 10 de noviembre de 2025 se presenta una nueva oportunidad para que ciertos afiliados al sistema privado de pensiones en el Perú accedan al retiro autorizado de fondos de sus cuentas individuales en las Asociación de AFP (AFP). El trámite es voluntario, digital y gratuito, se realiza desde los portales oficiales de cada AFP, y se aplicará un cronograma segmentado por el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
PUEDES VER: Retiro de AFP 2025: si tu DNI termina en 8 o 9, esta es la fecha para registrar tu solicitud según el cronograma
Es clave que los afiliados verifiquen su fecha correspondiente, así como su saldo disponible y que sus datos bancarios estén actualizados, para que el registro se efectúe sin contratiempos y el desembolso comience a operar en los plazos previstos.
¿Quiénes podrán registrar su solicitud este lunes 10 de noviembre?
De acuerdo al cronograma oficial segmentado por el último dígito del DNI, este lunes 10 de noviembre corresponde a los afiliados cuyo número de DNI termina en 6.
Los afiliados con DNI terminado en 6 podrán presentar su solicitud de retiro los días: viernes 7 de noviembre y lunes 10 de noviembre, y una segunda opción el viernes 28 de noviembre.
Quienes no logren hacerlo en esta fecha o días asignados podrán registrarse durante la fase libre del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.
¿Qué deben tener listo los afiliados antes del registro?
Para evitar contratiempos y retrasos en los desembolsos, los afiliados que vayan a registrar su solicitud el 10 de noviembre deben tener en cuenta lo siguiente:
- Verifica que tu DNI esté vigente y que tus datos personales estén correctamente registrados en tu AFP.
- Confirma a qué AFP estás afiliado. Puedes hacerlo en el portal de la SBS con tu número de documento.
- Asegúrate de tener una cuenta bancaria habilitada y actualizada, ya que el pago será depositado en dicha cuenta registrada.
- Ingresa únicamente al portal oficial de tu AFP, evita clínicas de phishing o enlaces no válidos, ya que el trámite es digital.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50