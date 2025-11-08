Retiro AFP 2025: estos son los afiliados que podrán registrar su solicitud este lunes 10 de noviembre

Este lunes 10 de noviembre de 2025 se presenta una nueva oportunidad para que ciertos afiliados al sistema privado de pensiones en el Perú accedan al retiro autorizado de fondos de sus cuentas individuales en las Asociación de AFP (AFP). El trámite es voluntario, digital y gratuito, se realiza desde los portales oficiales de cada AFP, y se aplicará un cronograma segmentado por el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Es clave que los afiliados verifiquen su fecha correspondiente, así como su saldo disponible y que sus datos bancarios estén actualizados, para que el registro se efectúe sin contratiempos y el desembolso comience a operar en los plazos previstos.

¿Quiénes podrán registrar su solicitud este lunes 10 de noviembre?

De acuerdo al cronograma oficial segmentado por el último dígito del DNI, este lunes 10 de noviembre corresponde a los afiliados cuyo número de DNI termina en 6.

Los afiliados con DNI terminado en 6 podrán presentar su solicitud de retiro los días: viernes 7 de noviembre y lunes 10 de noviembre, y una segunda opción el viernes 28 de noviembre.

Quienes no logren hacerlo en esta fecha o días asignados podrán registrarse durante la fase libre del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

¿Qué deben tener listo los afiliados antes del registro?

Para evitar contratiempos y retrasos en los desembolsos, los afiliados que vayan a registrar su solicitud el 10 de noviembre deben tener en cuenta lo siguiente: