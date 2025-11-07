Octavo retiro de AFP: si registras tu solicitud y te arrepientes, este es el periodo límite para cancelarla

El proceso del octavo retiro de fondos de las ­­Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en 2025 contempla un mecanismo claro para que los afiliados al sistema de pensiones puedan acceder a sus aportes acumulados en la ­­Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Aunque la opción para retirar está diseñada para facilitar liquidez, también se ha dispuesto una vía para cancelar o desistir de la solicitud una vez registrada, en caso de que el afiliado cambie de opinión.

En este sentido, es relevante conocer el plazo límite para ejercer ese desistimiento, pues solo en ese lapso puede el afiliado revertir la solicitud antes de que se ejecute el siguiente desembolso. Según el reglamento publicado, el afiliado puede comunicar su decisión de no seguir con el retiro hasta diez días calendario antes de cualquiera de los pagos programados.

Una vez que los 10 días de margen se agotan para un desembolso dado, la AFP ya está autorizada para efectuar el pago previsto y el afiliado ya no podrá revertir esa cuota ni las posteriores. A continuación se detalla cuál es el periodo exacto de cancelación y luego los pasos concretos para llevar a cabo el desistimiento.

La solicitud de registro de AFP se puede cancelar hasta a 10 días de haberla realizado / FOTO: Difusión

¿Cuál es el plazo límite para cancelar la solicitud?

El reglamento operativo para el octavo retiro de la AFP establece lo siguiente:

Un afiliado que haya registrado la solicitud de retiro puede desistir de esa solicitud por única vez y comunicar a su AFP que ya no desea que se efectúen los desembolsos programados. Para que esa cancelación sea válida, debe hacerse hasta diez días calendario antes de la fecha en que esté programado cualquiera de los desembolsos.

Si un afiliado no comunica el desistimiento en ese periodo de 10 días antes del pago, la AFP procederá con el desembolso (y las cuotas siguientes) sin posibilidad de revertirlas. Este mecanismo aplica para el proceso extraordinario del octavo retiro conforme a la resolución de la SBS.

¿Cómo cancelar la solicitud?

Paso 1: Verifica la fecha del próximo desembolso

Ingresa al portal de tu AFP donde registraste la solicitud (por ejemplo: AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP o AFP Profuturo).

Identifica la fecha en que la AFP programó tu primer o próximo pago. Recuerda que los desembolsos se hacen por tramos de hasta 1 UIT cada 30 días.

Verifica que queden al menos 10 días calendario antes de esa fecha para que tu solicitud de desistimiento sea viable.

Paso 2: Prepara la solicitud de desistimiento

Utiliza el canal que tu AFP tenga habilitado para estos trámites (puede ser mediante su aplicación, página web, o formulario físico).

El reglamento señala que las AFP deben disponer de plataformas y mecanismos para este tipo de gestiones.

En la solicitud, incluye los siguientes datos, como mínimo: Tu nombre completo y número de afiliación o documento de identidad. Fecha de registro de la solicitud de retiro. Indicación expresa de que desistes del retiro y que no deseas que se realicen los desembolsos futuros, revocando los pagos programados.

Conserva el comprobante que la AFP te entregue, ya sea físico o digital, que confirme la recepción de tu solicitud de desistimiento y su fecha.

Paso 3: Envía la solicitud con anticipación

Asegúrate de remitir la solicitud de desistimiento al menos 10 días calendario antes del próximo pago. Si lo haces después de ese límite, la cancelación podría no surtir efecto para dicho desembolso.

Revisa que la comunicación haya sido recibida y aceptada por la AFP. Según la norma, la entidad debe emitir una respuesta mediante un medio que permita conservar constancia del trámite.