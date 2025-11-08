MEF aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para trabajadores del sector público

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú ha dado un paso relevante en materia de política salarial para el sector público al aprobar una nueva escala remunerativa acompañada de la reafirmación de las gratificaciones legales establecidas. La aprobación se realizó mediante el Decreto Supremo N.º 241‑2025‑EF, amparado en la Ley N.º 32263, que autoriza expresamente al MEF a actualizar la escala remunerativa de los servidores del Ministerio Público sujetos al régimen mencionado.

Esta actualización no solo contempla el ingreso mensual básico sino que condiciona expresamente qué gratificaciones podrán percibirse, es decir, reafirma que se reconocerá el pago por Fiestas Patrias, Navidad y la bonificación por escolaridad, además de otros beneficios legales como la CTS y la asignación familiar. A continuación, te contamos los aspectos principales de la norma.

¿Qué contempla la norma del MEF?

La norma se aplica específicamente al personal de apoyo y administrativo del Ministerio Público, sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728. Se aprueba una nueva escala remunerativa mediante el Decreto Supremo N.º 241-2025-EF, publicada el 5 de noviembre de 2025.

Establece que ningún servidor de este grupo puede percibir un ingreso mensual mayor al máximo fijado en la escala. En cuanto a gratificaciones y beneficios adicionales: se reconoce únicamente la gratificación por Fiestas Patrias, la gratificación por Navidad y la bonificación por escolaridad. Además, se mantienen la CTS y la asignación familiar. Se prohíben otros ingresos adicionales salvo los previstos por la Ley N.º 31188 (Negociación Colectiva en el Sector Estatal).

Nueva escala salarial según categoría

A continuación, se detalla el nuevo cuadro de montos mensuales por categoría, aprobado en el citado decreto: