Segundo depósito de CTS 2025: ¿Hasta cuándo podrás hacer el retiro correspondiente?

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un derecho laboral clave para los trabajadores del régimen privado en el Perú. Este fondo actúa como un respaldo económico ante el cese del vínculo laboral, ya sea por despido, renuncia u otro motivo. En 2025, además de los plazos tradicionales para su depósito, se introdujeron disposiciones que permiten a los trabajadores disponer libremente de sus fondos hasta fines de 2026.

En este contexto, es importante conocer cuándo debe realizarse el segundo abono del año, qué periodo cubre y hasta qué fecha se podrá retirar libremente la CTS según la normativa vigente. A continuación, te presentamos los detalles relevantes para el mes de noviembre de 2025.

Depósito de la CTS en noviembre de 2025

Según la normativa, los empleadores tienen la obligación de efectuar el depósito correspondiente al periodo semestral del 1 de mayo al 31 de octubre de 2025 dentro de los primeros 15 días naturales de noviembre de 2025.

Como el 15 de noviembre de 2025 cae en día sábado, algunas fuentes indican que el depósito puede adelantarse al viernes 14 de noviembre, al considerar el último día hábil anterior. El monto se calcula en función de la remuneración computable y, si corresponde, un sexto de la gratificación del periodo.

Este noviembre de 2025 llega un nuevo pago de la CTS para trabajadores del Perú / FOTO: Difusión

Si la empresa no realiza el depósito dentro del plazo, puede incurrir en una infracción grave ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y estar sujeta a sanciones.

Hasta qué fecha se puede retirar libremente la CTS

Mediante la Ley 32322, aprobada el 9 de mayo de 2025, se autorizó a los trabajadores a disponer del 100 % de sus depósitos CTS e intereses acumulados hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de cumplir con requisitos de ceses laborales u otros motivos especiales.

Si bien el derecho al retiro libre está vigente hasta diciembre de 2026, los trabajadores deben tener en cuenta que el depósito correspondiente a noviembre de 2025 debe realizarse por el empleador antes del 15 de noviembre y estará disponible para el retiro conforme a la normativa.

Es fundamental que cada trabajador verifique la fecha de depósito en su cuenta CTS y consulte en la entidad financiera respectiva el saldo y condiciones de retiro.