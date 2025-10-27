CTS 2025: ¿cómo saber si me corresponde este beneficio económico en noviembre?

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es uno de los beneficios laborales más importantes para los trabajadores peruanos, ya que funciona como un fondo de protección económica frente a una eventual pérdida del empleo. Este depósito, regulado por la Ley N.° 29352, se realiza dos veces al año, en mayo y noviembre, y debe ser abonado por el empleador en la cuenta CTS que el trabajador haya elegido en una entidad financiera autorizada.

Con la llegada de noviembre de 2025, muchos trabajadores comienzan a preguntarse si les corresponde o no este depósito y cómo pueden verificar si recibirán la CTS, considerando que no todos los empleados están sujetos a este beneficio. A continuación, te explicamos de manera detallada quiénes tienen derecho, qué condiciones deben cumplirse y cómo confirmar si te corresponde recibir este pago.

Los trabajadores del Perú tienen derecho a recibir el pago de su CTS en noviembre / FOTO: Difusión

¿Qué es la CTS y quiénes tienen derecho a recibirla?

La CTS es un beneficio social que se otorga a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada y tiene como finalidad actuar como un seguro de desempleo.

Según la normativa laboral peruana, tienen derecho a recibirla:

Los trabajadores del sector privado que laboren al menos 4 horas diarias en promedio .

que laboren . Aquellos con más de un mes de servicio continuo en la empresa.

en la empresa. Los trabajadores del régimen de pequeñas empresas , aunque en estos casos puede aplicarse un porcentaje diferente del beneficio.

, aunque en estos casos puede aplicarse un porcentaje diferente del beneficio. Los trabajadores del sector público que se rijan por el régimen del Decreto Legislativo N.° 728 (régimen privado).

No tienen derecho a CTS:

Los trabajadores independientes o que facturan mediante recibos por honorarios .

o que facturan mediante . Los empleados bajo régimen CAS o locación de servicios .

o . Los trabajadores del hogar, quienes cuentan con otros beneficios según su régimen específico.

Fecha límite para el depósito de la CTS en noviembre de 2025

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 001-97-TR, el depósito de la CTS correspondiente al semestre mayo-octubre debe realizarse a más tardar el 15 de noviembre de 2025.

Esto significa que:

El empleador está obligado a realizar el depósito en la cuenta CTS del trabajador hasta el sábado 15 de noviembre de 2025 .

está obligado a realizar el depósito en la cuenta CTS del trabajador . Si el depósito se efectúa fuera de plazo, el empleador incurre en infracción laboral y puede ser sancionado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

¿Cómo saber si te corresponde la CTS en noviembre 2025?

Para determinar si recibirás la CTS en este periodo, el trabajador debe verificar tres aspectos fundamentales:

1. Régimen laboral en el que se encuentra

Confirma si estás contratado bajo el régimen privado (D. L. 728) o si tu contrato indica una modalidad que contempla la CTS. Puedes revisar esta información en tu boleta de pago o contrato laboral.

2. Tiempo de servicios y horas trabajadas

El beneficio se genera si has trabajado por lo menos un mes completo entre mayo y octubre de 2025, con un promedio mínimo de 4 horas diarias. Si empezaste a trabajar en octubre, por ejemplo, recibirás un depósito proporcional.

3. Cuenta CTS activa

Verifica que tu cuenta CTS esté activa en la entidad financiera que elegiste. El depósito se realiza automáticamente, por lo que puedes revisar tu estado de cuenta en:

Bancos, cajas municipales o financieras autorizadas.

autorizadas. Aplicaciones móviles o banca por internet .

. Si cambiaste de entidad, asegúrate de haber comunicado oficialmente el nuevo número de cuenta a tu empleador antes del depósito.

¿Cómo revisar si ya te depositaron la CTS?

Una vez pasada la fecha de depósito (15 de noviembre), puedes verificar tu CTS de las siguientes maneras: