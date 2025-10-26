¿Hasta cuándo se puede depositar la CTS de noviembre 2025 en Perú? Esta es la fecha límite

La CTS, o Compensación por Tiempo de Servicios, es un beneficio laboral clave para los trabajadores formales del sector privado en el Perú. Funciona como un fondo de respaldo económico que se deposita dos veces al año, en mayo y noviembre, con base en el semestre previo trabajado. Este depósito tiene el objetivo de proteger al trabajador ante un eventual cese o contingencia laboral.

Para 2025, el semestre que corresponde al depósito de noviembre abarca desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. Las empresas tienen el deber de realizar el abono en la cuenta CTS del trabajador dentro del plazo legal establecido. Con la fecha aproximándose, es importante que tanto empleadores como trabajadores conozcan hasta cuándo exactamente pueden hacer el depósito, para asegurar el cumplimiento de la norma y evitar sanciones.

El pago de la CTS llega en el mes de noviembre de 2025 / FOTO: Difusión

¿Hasta cuándo se puede depositar la CTS de noviembre de 2025?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recuerdan que este depósito debe efectuarse dentro de los primeros quince días naturales del mes de noviembre de 2025. Según fuentes del sector laboral, el plazo vence el sábado 15 de noviembre de 2025, para el semestre mayo-octubre.

¿Quiénes tienen derecho a la CTS y qué periodo abarca este depósito?

La CTS corresponde a trabajadores bajo el régimen laboral privado que prestan servicios al menos 4 horas diarias y que hayan trabajado un mes o más en el semestre correspondiente. El depósito de noviembre de 2025 cubre el periodo 1 de mayo al 31 de octubre de 2025.

Importancia del cumplimiento y consecuencias de no depositar

Si la empresa no cumple con depositar la CTS en el plazo establecido, incurre en una infracción grave. Sunafil está facultada para imponer multas elevadas. Para el trabajador, es fundamental verificar que el depósito se haya realizado; de lo contrario, puede requerir información a la parte de recursos humanos o presentar denuncia ante Sunafil.