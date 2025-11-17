Si tu DNI termina en 9 puedes solicitar tu retiro AFP HOY, 17 de noviembre: LINKS para el registro

El retiro AFP 2025 es un proceso extraordinario que permite a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones en Perú solicitar el retiro de hasta 4 UIT, lo que equivale aproximadamente a S/ 21,400, de sus fondos acumulados. Esta medida ha sido dispuesta por normativa para brindar liquidez a los afiliados, de forma voluntaria, gratuita y completamente digital. El trámite se realiza en los portales oficiales de cada administradora de fondos (AFP), con el objetivo de evitar saturaciones y promover transparencia.

Para organizar el acceso y evitar congestiones, la Asociación de AFP ha definido un cronograma escalonado basado en el último dígito del DNI de cada afiliado. De esta manera, cada grupo tiene días específicos para ingresar su solicitud. Además, hay un periodo "libre" para quienes no pudieron registrarse en su fecha asignada, lo que garantiza una segunda oportunidad.

Cronograma para afiliados con DNI que termina en 9

Según el cronograma oficial, los afiliados cuyo DNI termine en 9 pueden registrar su solicitud los días 17 y 18 de noviembre de 2025, y también el 3 de diciembre de 2025. Estas fechas corresponden a la etapa escalonada del registro.

Si no logras presentar tu solicitud en esas fechas, existe un periodo de registro libre para todos los afiliados, del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

Pasos para el registro de solicitud de AFP

Ingresar al portal oficial de tu AFP

Completar tus datos

Verificar tu afiliación

Revisar la seguridad

Ten a la mano tu cuenta bancaria

Enlaces oficiales por AFP para hacer el registro

Aquí tienes los portales oficiales de cada AFP para que ingreses y registres tu solicitud de retiro:

Qué tener en cuenta sobre el desembolso

El primer desembolso se realizará hasta 30 días después de presentar la solicitud. Los pagos posteriores (segunda, tercera y cuarta "armada" de una UIT cada una) se efectuarán también cada 30 días, hasta completar el monto solicitado (si solicitaste hasta 4 UIT). Si tienes deudas alimentarias, la AFP puede retener hasta un 30 % del monto solicitado, según lo dispuesto en la ley.