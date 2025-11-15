AFP, noviembre 2025: estos son los afiliados que pueden solicitar su retiro el próximo lunes 17

El proceso extraordinario de retiro de fondos para afiliados a las AFP y las entidades administradoras, avanza durante el año 2025. En este marco, un nuevo grupo de afiliados podrá registrar su solicitud de retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente S/ 21 400) a partir del próximo lunes 17 de noviembre de 2025. Ante ello, AQUÍ te decimos qué últimos dígitos del DNI habilitan ese día para evitar confusiones y cumplir con el cronograma oficial.

¿Qué es el retiro extraordinario de las AFP en 2025?

Este mecanismo permite a los afiliados de las AFP presentar una solicitud, vía plataforma virtual, para disponer de un porcentaje de los fondos acumulados en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC). Según la normativa vigente, dicho retiro podrá llegar hasta 4 UIT.

Afiliados a las AFP pueden registrar su solicitud de retiro según último dígito de DNI / FOTO: Difusión

El trámite es gratuito, digital y se hace desde la AFP respectiva, sin necesidad de acudir presencialmente. Para ordenar el flujo de solicitudes y evitar saturaciones de sistema, se ha definido un cronograma escalonado según el último dígito del DNI del afiliado.

¿Quiénes podrán presentar su solicitud el lunes 17 de noviembre de 2025?

De acuerdo al cronograma oficial, el lunes 17 de noviembre (y también el martes 18) están habilitados solo los afiliados cuyo DNI termine en "9". Esto quiere decir que, si tu número de DNI finaliza en el dígito 9, antes del dígito verificador, ese día puedes ingresar tu solicitud para el retiro extraordinario de fondos de tu AFP.

¿Qué hago si no registré mi solicitud en mi fecha asignada?

Si no logras presentar tu solicitud en la fecha asignada por el último dígito de tu DNI, existe una fecha adicional de rezagados que varía según cada dígito.

Luego, se habilita un periodo libre de solicitud, sin restricción de dígito, que va desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026.