Retiro de AFP 2025: Conoce AQUÍ cuándo llegará el desembolso si solicitas en noviembre

El Octavo retiro AFP 2025 representa una oportunidad para que los afiliados al Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y al sistema privado de pensiones del Perú retiren parte de sus fondos previsionales acumulados. Con la ley ya aprobada, muchos trabajadores se encuentran atentos al proceso, la ventana de solicitud y, muy especialmente, a la fecha aproximada del desembolso.

En este contexto, te dejaremos la información que necesitas sobre cuándo podría llegar el desembolso si se solicita durante las fechas programadas para noviembre 2025, además de detallar los pasos, plazos y condiciones que aplican.

¿Quiénes pueden solicitar el retiro y cuál es el monto máximo?

La norma autoriza a los afiliados al sistema privado de pensiones (AFP) a retirar hasta 4 UIT, lo que equivale a aproximadamente S/ 21 400 (valor estimado con la UIT vigente). La solicitud puede presentarse sin necesidad de estar desempleado o jubilado; todo afiliado activo tiene derecho, siempre que el trámite se realice dentro del plazo establecido.

Fechas de solicitud para noviembre 2025

Según el cronograma oficial publicado, dependiendo del último dígito de tu DNI, podrás registrar tu solicitud en distintas fechas durante octubre y noviembre. Hablando solo de noviembre, son las siguientes fechas:

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre, o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre, o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre, o 1 de diciembre.

DNI terminado in 8: 13 y 14 de noviembre, o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre, o 3 de diciembre.

Existe además una "ventana libre" para quienes no alcancen las fechas asignadas: del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

¿Cuándo llegará el desembolso si solicitas en noviembre?

Si presentas tu solicitud dentro de las fechas de noviembre 2025 y tu trámite es aceptado correctamente, los plazos estimados de desembolso son los siguientes: El primer pago se efectuará aproximadamente 30 días calendario después de que se haya registrado la solicitud.

Por ejemplo, si haces la solicitud en una fecha de noviembre, podría esperarse que el primer depósito llegue hacia fines de noviembre o a inicios de diciembre 2025. Algunos medios estiman como fecha límite el 20 de noviembre de 2025 para quienes presenten muy pronto su solicitud. Luego, los siguientes pagos se harán cada 30 días calendario, hasta completar los 4 pagos (si corresponde) de hasta 1 UIT cada uno.