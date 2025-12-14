Conmoción mundial por peligro en talco de bebé: famosa empresa pierde juicio y deberá pagar 40 millones de dólares

Un jurado del condado de Los Ángeles determinó que Johnson & Johnson deberá pagar 40 millones de dólares como compensación a dos mujeres que atribuyeron el desarrollo de cáncer de ovario al uso prolongado de polvos de talco fabricados por la compañía. El veredicto representa un nuevo revés legal para la multinacional, que acumula miles de demandas similares en distintos puntos de Estados Unidos.

La decisión se produjo apenas semanas después de que la justicia federal bloqueara un intento de la empresa para cerrar de manera definitiva estos litigios mediante un acuerdo global valuado en USD 9.000 millones, lo que obliga a la firma a continuar enfrentando los casos uno por uno.

La condena millonaria podría impulsar nuevas demandas.

Indemnizaciones millonarias por el uso prolongado del talco

El jurado resolvió otorgar USD 18 millones a Monica Kent y USD 22 millones a Deborah Schultz junto a su esposo. Durante el proceso judicial, las demandantes sostuvieron que utilizaron durante años productos como Johnson’s Baby Powder y Shower to Shower, ambos elaborados a base de talco, sin recibir advertencias claras sobre posibles riesgos para la salud.

Según la acusación, esa exposición sostenida habría sido un factor determinante en la aparición de la enfermedad, argumento que resultó clave para la decisión del jurado.

La estrategia legal que fracasó y la respuesta de la compañía

Meses atrás, el juez Christopher Lopez, del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Texas, rechazó el plan de Johnson & Johnson para canalizar las demandas a través de su filial Red River Talc LLC. El magistrado concluyó que el procedimiento utilizado para obtener el respaldo de los demandantes no cumplía con los requisitos legales.

Tras conocerse el nuevo fallo, la empresa confirmó que apelará la sentencia. Erik Haas, vicepresidente global de litigios, reiteró que la compañía sostiene la seguridad del talco, afirmó que ha ganado la mayoría de los juicios previos y recordó que la venta de este producto fue suspendida a nivel mundial en 2023. No obstante, las condenas continúan acumulándose en los tribunales estadounidenses.