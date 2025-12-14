- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Sporting Cristal
- Alavés vs Real Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Conmoción mundial por peligro en talco de bebé: famosa empresa pierde juicio y deberá pagar 40 millones de dólares
Un jurado en California responsabilizó al talco de la marca por casos de cáncer de ovario y ordenó una millonaria compensación.
Un jurado del condado de Los Ángeles determinó que Johnson & Johnson deberá pagar 40 millones de dólares como compensación a dos mujeres que atribuyeron el desarrollo de cáncer de ovario al uso prolongado de polvos de talco fabricados por la compañía. El veredicto representa un nuevo revés legal para la multinacional, que acumula miles de demandas similares en distintos puntos de Estados Unidos.
PUEDES VER: Estados Unidos da un giro geopolítico y posiciona a Perú como aliado estratégico clave FUERA de la OTAN
La decisión se produjo apenas semanas después de que la justicia federal bloqueara un intento de la empresa para cerrar de manera definitiva estos litigios mediante un acuerdo global valuado en USD 9.000 millones, lo que obliga a la firma a continuar enfrentando los casos uno por uno.
La condena millonaria podría impulsar nuevas demandas.
Indemnizaciones millonarias por el uso prolongado del talco
El jurado resolvió otorgar USD 18 millones a Monica Kent y USD 22 millones a Deborah Schultz junto a su esposo. Durante el proceso judicial, las demandantes sostuvieron que utilizaron durante años productos como Johnson’s Baby Powder y Shower to Shower, ambos elaborados a base de talco, sin recibir advertencias claras sobre posibles riesgos para la salud.
Según la acusación, esa exposición sostenida habría sido un factor determinante en la aparición de la enfermedad, argumento que resultó clave para la decisión del jurado.
La estrategia legal que fracasó y la respuesta de la compañía
Meses atrás, el juez Christopher Lopez, del Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Texas, rechazó el plan de Johnson & Johnson para canalizar las demandas a través de su filial Red River Talc LLC. El magistrado concluyó que el procedimiento utilizado para obtener el respaldo de los demandantes no cumplía con los requisitos legales.
Tras conocerse el nuevo fallo, la empresa confirmó que apelará la sentencia. Erik Haas, vicepresidente global de litigios, reiteró que la compañía sostiene la seguridad del talco, afirmó que ha ganado la mayoría de los juicios previos y recordó que la venta de este producto fue suspendida a nivel mundial en 2023. No obstante, las condenas continúan acumulándose en los tribunales estadounidenses.
- 1
ALERTA beneficiarios con IRS: aprueban depósito directo de $2,000 en diciembre 2025 y estas son las fechas de PAGOS
- 2
¡INCREÍBLE! Esto es lo que gana Donald Trump como presidente de EE. UU. y lo que hizo con su "modesto" salario
- 3
Mujer echa gas pimienta a empleado de Walmart de Gainesville que impedía robo: quería salir con un carrito lleno de productos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90