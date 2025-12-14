- Hoy:
Estados Unidos da un giro geopolítico y posiciona a Perú como aliado estratégico clave FUERA de la OTAN
Washington inició el proceso formal para designar a Perú como aliado principal no OTAN, fortaleciendo la cooperación en defensa, seguridad y financiamiento militar.
Estados Unidos dio un paso decisivo para reforzar su relación estratégica con Perú al iniciar el trámite formal que permitiría al país sudamericano obtener el estatus de aliado principal fuera de la OTAN. La medida apunta a profundizar la cooperación bilateral en defensa, seguridad y acceso a programas especiales de asistencia militar.
El proceso fue confirmado por el canciller peruano, Hugo de Zela, quien explicó que Washington ya cumplió con el requisito legal de notificar al Congreso estadounidense con al menos 30 días de anticipación, condición indispensable para avanzar con este tipo de designaciones.
El nuevo estatus abre acceso a financiamiento y cooperación militar preferencial.
Un reconocimiento clave en materia de seguridad y defensa
De concretarse, esta categoría colocaría a Perú en un grupo reducido de países con vínculos privilegiados con Estados Unidos, permitiéndole acceder a mayores oportunidades de cooperación militar, entrenamiento conjunto, adquisición de equipamiento estratégico y participación en proyectos de investigación y desarrollo.
Según explicó el canciller, este estatus no implica una adhesión formal a la OTAN, pero sí representa un respaldo político y estratégico que reconoce a Perú como un socio confiable en asuntos de defensa regional y seguridad internacional. Además, abriría la puerta a mecanismos de financiamiento militar extranjero y asistencia técnica especializada para las Fuerzas Armadas.
Un gesto político con impacto regional
Desde el gobierno peruano destacan que la iniciativa refuerza el rol del país en el escenario geopolítico regional, en un contexto marcado por desafíos en seguridad, crimen organizado y estabilidad democrática. La designación también facilitaría la coordinación en operaciones conjuntas y el intercambio de información sensible.
El canciller señaló que esta intención ya había sido adelantada por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante una reunión bilateral reciente, lo que confirma que la decisión forma parte de una agenda estratégica más amplia entre ambos gobiernos.
Marco Rubio prepara visita oficial a Lima
Como parte de este acercamiento diplomático, se espera que Marco Rubio realice una visita oficial a Perú en los próximos meses. Aunque aún no hay una fecha definida, las autoridades estiman que el viaje podría concretarse entre febrero y marzo, lo que serviría para consolidar acuerdos y profundizar la cooperación bilateral.
La posible designación de Perú como aliado principal no OTAN marca un hito en la relación con Estados Unidos, con implicancias directas en defensa, política exterior y posicionamiento internacional del país.
