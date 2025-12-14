Gavin Newsom impulsa programas clave para que miles accedan a una casa en California

California vuelve a colocar la vivienda en el centro de su agenda social. El gobernador Gavin Newsom anunció una nueva inyección de fondos estatales destinada a ampliar el acceso a casas propias para familias de bajos ingresos, en un intento por aliviar una de las crisis más profundas del estado.

La iniciativa contempla más de 70 proyectos habitacionales distribuidos en 22 condados, con una inversión que supera los 181 millones de dólares, canalizados a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD).

Más de 1.000 familias accederán a una vivienda gracias a nuevos fondos estatales.





La apuesta de Newsom para ampliar el acceso a la vivienda

Desde la administración estatal explicaron que el plan busca reducir barreras históricas que han impedido a miles de californianos acceder a una casa propia. Newsom subrayó que la prioridad es acelerar los tiempos de construcción, simplificar procesos y ampliar la asequibilidad, especialmente para familias trabajadoras.

“El objetivo es que más personas puedan convertirse en propietarias sin quedar atrapadas en trámites interminables o precios inalcanzables”, señaló el gobernador al presentar el programa, destacando que la vivienda es clave para la estabilidad económica a largo plazo.

A quiénes beneficiarán los nuevos programas habitacionales

El eje central de la estrategia es el programa CalHOME, junto con las subvenciones de Vivienda para Trabajadores Agrícolas Joe Serna. En conjunto, estas iniciativas permitirán asistir a 1.172 hogares de bajos ingresos, además de brindar apoyo específico a trabajadores agrícolas y sus familias, uno de los sectores más golpeados por la falta de vivienda digna.

Hasta la fecha, los programas vinculados a Serna ya han recibido casi US$448 millones en subvenciones, beneficiando a cerca de 200 grupos comunitarios en todo el estado.

Vivienda, salud mental y campamentos: el plan integral del estado

Más allá de la construcción de nuevas casas, Newsom remarcó que su administración busca abordar el problema de la vivienda desde un enfoque integral. Entre las líneas de acción prioritarias se encuentran:

Ampliar la red de atención en salud mental , ante un déficit estimado de 7.000 camas de servicios conductuales.

, ante un déficit estimado de 7.000 camas de servicios conductuales. Eliminar obstáculos legales y burocráticos que retrasan proyectos habitacionales.

que retrasan proyectos habitacionales. Fortalecer refugios y programas de transición , para personas que viven en campamentos.

, para personas que viven en campamentos. Desmantelar asentamientos peligrosos, conectando a sus residentes con redes de apoyo y soluciones permanentes.

Desde el gobierno de California aseguran que estas políticas apuntan no solo a ofrecer un techo, sino a reconstruir oportunidades de estabilidad y seguridad financiera para miles de familias que hoy viven al límite.