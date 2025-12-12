ALERTA inmigrantes: Gobierno de Trump revisará celulares y redes sociales, estas publicaciones podrían bloquear tu entrada a Estados Unidos

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, la administración de Donald Trump ha impulsado una serie de medidas destinadas a reforzar el control migratorio. Una de las más polémicas es la ampliación del escrutinio digital: ahora, los agentes migratorios podrán revisar las redes sociales, publicaciones, interacciones y hasta el historial de actividad en línea de quienes soliciten ingresar al país, incluso si provienen de países que no requieren visa.

Las autoridades aseguran que esta verificación busca identificar posibles riesgos antes de otorgar una visa o permitir el ingreso en un puerto de entrada. La evaluación incluirá lo publicado durante los últimos cinco años, con el objetivo de detectar señales de conductas peligrosas o contradicciones con la información proporcionada en el trámite.

Revisa tus perfiles antes de aplicar.

Publicaciones que pueden cerrarte la entrada a EE.UU.

A continuación, una guía clara sobre los tipos de contenido digital que podrían afectar tu solicitud o admisión:

Apoyo a grupos extremistas o terrorismo , menciones positivas a organizaciones violentas o discursos que inciten odio.

, menciones positivas a organizaciones violentas o discursos que inciten odio. Mensajes que sugieran actos de violencia , amenazas o comentarios que promuevan daños a terceros, incluso si fueron escritos como “bromas”.

, amenazas o comentarios que promuevan daños a terceros, incluso si fueron escritos como “bromas”. Indicios de actividades ilícitas , como uso de drogas, manipulación de armas o asociación con pandillas.

, como uso de drogas, manipulación de armas o asociación con pandillas. Contenido que revele fraude , como presumir estadías ilegales, trabajos sin permiso o información económica que contradiga lo declarado en una solicitud migratoria.

, como presumir estadías ilegales, trabajos sin permiso o información económica que contradiga lo declarado en una solicitud migratoria. Señales de intención de violar leyes migratorias , por ejemplo, publicar planes de permanecer ilegalmente o trabajar sin autorización.

, por ejemplo, publicar planes de permanecer ilegalmente o trabajar sin autorización. Mensajes hostiles hacia el gobierno o instituciones estadounidenses , cuando puedan interpretarse como riesgos de seguridad.

, cuando puedan interpretarse como riesgos de seguridad. Comentarios antisemitas o publicaciones vinculadas a incitación de odio.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), este nivel de revisión también abarca a quienes viajan bajo el Programa de Exención de Visa, como ciudadanos de Reino Unido, Australia, Japón, Israel, Nueva Zelanda y otros países incluidos.

¿Cuándo comenzará a aplicarse?

La política está en fase de revisión pública antes de pasar a los debates formales que convertirán la medida en ley. No obstante, los oficiales migratorios ya están examinando perfiles sociales de quienes solicitan visa, mientras se espera un anuncio oficial sobre la fecha exacta de implementación.