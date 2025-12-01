Alarma total en Florida: Quería ser un influencer famoso y amenazó con tiroteo en escuela para viralizarse en TikTok

En un acto que nadie logra comprender, un perturbado sujeto de 20 años, con el afán de cumplir su "sueño" de convertirse en un influencer famoso, amenazó con realizar un tiroteo masivo en una escuela de Florida, todo para conseguir reacciones y volverse viral en TikTok, red social a la que era asiduo.

Un tonto intento por volverse "viral"

Su nombre es Ethan Ladner, tiene 20 años, vive en Santa Rosa Beach (Florida), cuya gracia le salió carísima por un video amenazante que publicó en la plataforma china, el cual llegó a manos del FBI el último fin de semana tras lo cual alertaron a los investigadores locales.

Al respecto, la Oficina del Sheriff del condado del Walton lanzó un comunicado el domingo 30 de noviembre donde, entre otras cosas, reza: "Ladner admitió haber publicado los comentarios amenazantes y dijo que estaba intentando provocar reacciones en línea".

La publicación de las autoridades también reveló que el video amenazante ya fue retirado de TikTok, por lo que su contenido en la actualidad no se puede ver.

Este tipo de eventos, particularmente en los Estados Unidos, con el trágico historial de tiroteos, principalmente, en escuelas, no es poca cosa, por lo que una amenaza, así sea hecha en broma, se toma con mucha seriedad, movilizando a las fuerzas del orden, sin importar la edad de quien amenaza con emprender una balacera.

¿Qué cargos enfrentará por amenazar con un tiroteo masivo?

Lo que parece que desconocía este aspirante a influencer fallido es el hecho de que, inclusive, comentarios hechos en "broma" son punibles a cargos criminales, disciplina escolar, hasta consecuencias a largo plazo que, en no pocos casos, acompañan al imputado de por vida.

El video de TikTok no dejó claro en ningún a que escuela, supuestamente, atacaría. A pesar de esto, los cargos que enfrenta son, como era de esperarse, de realizar amenazas electrónicas de tiroteo masivo, una acusación que en Florida es considerada delito grave.