¡MUCHO CUIDADO! ICE puede ingresar a hospitales y centros médicos para capturar "ilegales", pero con condiciones: ¿Cuáles son?

A lo largo de este 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han sido protagonistas de más de una arbitrariedad, algunas de las más criticadas son los arrestos de inmigrantes dentro de hospitales y centros médicos de los Estados Unidos. Pero, lo que poco se sabe es que la ley les permite ello, pero con ciertas limitaciones que es importante conocer.

ICE arresta inmigrantes dentro de hospitales

Como rescata el Miami Herald asegura que los agentes de ICE pueden ingresar a áreas públicas de un hospital como el vestíbulo, acompañar a los pacientes ya detenidos mientras reciben atención, pero, pese a la detención, los pacientes arrestados conservan derechos, pudiendo defenderse o buscar recursos legales.

Por ejemplo, el citado medio toma lo dicho por Sophia Genovese, abogada supervisora y profesora clínica asociada en la Facultad de Derecho de Georgetown, quien explica que tanto agentes del orden y federales sí pueden proteger e, inclusive, restringir a una persona bajo su custodia que reciba atención médica, pero hay leyes constitucionales y de privacidad médica que deben cumplir sin importar el estatus migratorio.

"El personal de ICE debe estar ubicado fuera de la habitación o fuera del alcance auditivo durante cualquier comunicación entre el paciente y su médico o profesional de salud (...) Eso es lo que, se supone, que deben hacer", dijo Genovese.

La ley migratoria avala el accionar de ICE en centros de salud, pero los detenidos mantienen derechos importantes que no pueden ser violados.

¿Cuáles son los derechos de un detenido por ICE en un centro de salud?

En estos casos, señala el Miami Herald, las normas de ICE permiten al acceso a un teléfono, a visitas de familiares como de amigos, pero estas no son vinculantes, ya que se enmarcan "dentro de las restricciones de seguridad y operativas".

Si los federales arrestan a alguien sin orden judicial, no solo deben explicar el motivo de la detención, además, no pueden retenerlo por más de 48 horas sin tomar una decisión relacionada a su custodia.

Pese a que los agentes tienen derecho a este poder, estados como California emitieron una ley en la cual prohíbe el acceso de agencia como ICE a los establecimientos médicos sin una orden judicial o registro válido para áreas privadas, lo que incluye lugares donde los pacientes reciben tratamiento o tratan asuntos de salud.

El caso de Milagro Solís Portillo

Uno de los casos relacionados a este tipo de arrestos de parte de ICE en hospitales tuvo como protagonista a Milagro Solís Portillo, quien en julio de 2025 fue llevada por los federales al Hospital Glendale Memorial, en las afueras de Los Ángeles, California, quien sufrió una emergencia el momento de su detención.

Los agentes no se marcharon del centro de salud, se mantuvieron allí por dos semanas en el vestíbulo del hospital las 24 horas del día, haciendo turnos para monitorear sus movimientos, para luego llevarla hacia el Centro Médico Anaheim Global en contra de las indicaciones médicas y sin dar explicaciones.

La abogada de la afectada, Ming Tanigawa-Lau, dijo al Miami Herald que los agentes de ICE estuvieron, inclusive, en su habitación del hospital escuchando las conversaciones privadas entre médico-paciente y, no solo eso, Solis-Portillo dijo que los federales la forzaron a decir que ya se encontraba lo suficientemente bien para ser dada de alta, bajo amenaza de que no podría comunicarse con su familia ni defensa legal.

Sobre el estatus migratorio de Milagro Solís Portillo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que la mujer ingreso a EE. UU. de forma ilegal, que ya fue expulsada del país en dos ocasiones, además de ser arrestada por delitos de identificación falsa, hurto y allanamiento de morada.