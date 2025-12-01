Aviso importante: recientemente, los funcionarios de las instituciones educativas de Toledo, Ohio, Estados Unidos, impactaron a la comunidad tras confirmar que los programas Head Start y Early Head Start suspenderán sus actividades de manera temporal, a partir de HOY, lunes 1 de diciembre. ¿A qué se debe esta drástica medida? AQUÍ lo que se sabe.

Desde hoy, EE. UU. cierra estos programas mientras TPS espera financiación federal

'13abc.com' y otros medios internacionales informaron que, a pesar de que el cierre del gobierno federal de Estados Unidos finalizó hace unos días, las repercusiones continúan afectando a diversos programas y, con ello, a sus beneficiarios.

Cabe precisar que las Escuelas Públicas de Toledo, Ohio, informaron el 12 de noviembre sobre la necesidad de un cierre temporal. Ahora, esta complicada situación ha generado graves consecuencias a miles de familias y a un centenar de empleados.

Por su parte, el distrito educativo, tras la medida, ha señalado que no continuará el programa a menos que se reciba una garantía escrita sobre la distribución de las subvenciones, así como el monto específico de los fondos que se asignarán. Con ello, se ha confirmado, aparentemente, que los programas Head Start serán obligados a cerrar de manera indefinida.

¿Qué importancia tiene el programa Head Star en EE. UU.?

Head Start es un programa estadounidense que brinda atención a niños provenientes de familias de bajos ingresos desde su nacimiento hasta los 5 años. Ofrece una variedad de servicios a las familias, que incluyen aprendizaje temprano, apoyo para niños con discapacidades, alimentación gratuita y exámenes de salud.

Tras el cierre, la Oficina de Head Start, que opera a nivel federal, ha decidido acelerar el financiamiento y se comunicó con los programas de Head Start que se vieron afectados, para informarles sobre la situación de los fondos de la federación. Hasta el momento, se encuentra en incertidumbre.