¡ALERTA! Agente de ICE que mató a Renee Good tiene "sangrado interno": ¿Fue un ajuste de cuentas?

Jonathan Ross asesinó a Renee Good cuando intentaba escapar de una redada anti inmigración en Minneapolis. El paradero del agente es desconocido desde el tiroteo.

Joel Dávila
Jonathan Ross ordenó a Nicole Good bajar de su auto, pero ella emprendió la fuga.
Jonathan Ross ordenó a Nicole Good bajar de su auto, pero ella emprendió la fuga. | Composición Joel Davila/Líbero
El caso de Renee Nicole Good, mujer de 3 de hijos que murió en medio de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota, ha dado un giro sorpresivo al conocerse por fuentes oficiales que Jonathan Ross, el agente que le quitó a tiros, presenta una seria hemorragia interna.

ICE se disfraza de empleados de servicios públicos para arrestar inmigrantes.

PUEDES VER: MUCHO CUIDADO, inmigrantes en EE. UU.: reportan que ICE se hace pasar por trabajadores de servicios públicos para detenerlos

Agente de ICE que mató a Renee Good en Minneapolis esta "gravemente" herido

De acuerdo a Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo a Fox News este miércoles 14 de enero de 2026, que Ross presenta hemorragia interna debido al impacto que le dio Good con su auto cuando intentaba huir en el operativo de la semana pasada y donde la mujer fue abatida en su huída.

Las autoridades no han detallado la gravedad de dichas lesiones ni la magnitud del sangrado que afirman padece. Sin embargo, esta declaración hace eco en lo dicho días atrás por Kristi Noem, secretaria del DHS quien reveló que Ross fue llevado al hospital después de los lamentables hecho acaecidos el pasado 7 de enero.

Muchos en Minneapolis no creen en heridas de Jonathan Ross tras muerte de Renee Good

Sin embargo, de acuerdo Fox News estas afirmaciones llegan luego de que Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, hiciera a menos las actualizaciones sobre el estado de salud de Jonathan Ross. "El agente de ICE salió con una lesión en la cadera que bien pudo haberse hecho al cerrar la puerta de un refrigerado con la cadera. Denme un respiro. No, no lo atropellaron. Salió de allí con un brinco".

Desde el gobierno federal, por ejemplo, el vicepresidente J. D. Vance, dijo al respecto en su cuenta oficial de X: "A muchos de ustedes les han dicho que este agente del orden no fue atropellado ni acosado, y que asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia".

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

