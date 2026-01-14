- Hoy:
¡PELIGRO con ICE en Minnesota! Video expone violento arresto de mujer: la sacaron a la fuerza de su auto
Desde ICE aseguran que seguirán arrestando a toda persona que obstaculice sus operativos. En Minnesota, los ánimos están caldeados tras la muerte de Renee Good.
Los ánimos están a tope en Minnesota con la presencia del Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos por sus redadas anti inmigrantes y por la muerte de Renee Nicole Good a manos de uno de sus agentes. En la escalada de la violencia, los federales protagonizaron otro evento que se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza.
PUEDES VER: Sin este documento, cualquier inmigrante corre riesgo de arresto inmediato en EE. UU.: ¿Lo tienes?
Mujer arrestada con violencia tras "impedir" operativo de ICE en Minnesota
Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Minneapolis donde una mujer, a bordo de su vehículo, supuestamente, estaba obstruyendo el accionar de los oficiales de ICE en medio de las protestas.
Un video que ha dado la vuelta en redes sociales, muestra a los de ICE rompiendo la ventanilla del lado del pasajero del auto a la vez que intentaban detener a la mujer al volante, ya que todo indicaba que la misma bloqueaba el paso de los oficiales de la agencia junto con otro auto.
Entonces, los agentes procedieron a sacar por la fuerza a la mujer que aún no ha sido identificada. Una vez fuera, la empujaron contra el costado de la máquina para proceder a esposarla mientras oponía fuerza y gritaba en todo momento, a la vez que los manifestantes alrededor gritaban cosas como: "para", "esto es una porquería", "lo único que hacen es lastimar a la gente", "nazis", "pagarán por sus crímenes".
Sin embargo, este incidente ayudó a caldear los ánimos en la protesta, porque un grupo de personas con poleras negras y máscaras de gas golpeaban los autos de los oficiales de ICE, en respuesta se lanzaron gases lacrimógenos, bolas de pimienta y gas pimienta buscando tratar de controlar la situación.
ICE no se detendrá en arresto de quienes obstruyan su redadas anti inmigración
Ante este y otros sucesos de violencia entre oficiales federales y la población, el director ejecutivo asociado interino de ICE ERO, Mark Charles, dijo a FOX News: "Arrestaremos a cualquiera que interfiera o impida el cumplimiento de estas medidas. Ya hemos arrestado a 60 que se han interpuesto en nuestro camino, nos han impedido el paso o han agredido agentes".
Sin embargo, voces locales como keith Ellison, fiscal general de Minnesota ha sido duro con la presencia de ICE en el estado: "Los agentes del DHS han sembrado el caos y terror en toda el área metropolitana. Las escuelas han entrado en confinamiento. Distritos enteros han tenido qeu cancelar las clases para decenas de miles de estudiantes para garantizar la seguridad y ofrecer educación en línea. Los ingresos han disminuido y algunas tiendas minoristas, guarderías y restaurantes han cerrado porque la gente tiene miedo de salir", sentenció
