¡PELIGRO con ICE en Minnesota! Video expone violento arresto de mujer: la sacaron a la fuerza de su auto

Los ánimos están a tope en Minnesota con la presencia del Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos por sus redadas anti inmigrantes y por la muerte de Renee Nicole Good a manos de uno de sus agentes. En la escalada de la violencia, los federales protagonizaron otro evento que se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza.

Mujer arrestada con violencia tras "impedir" operativo de ICE en Minnesota

Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Minneapolis donde una mujer, a bordo de su vehículo, supuestamente, estaba obstruyendo el accionar de los oficiales de ICE en medio de las protestas.

Un video que ha dado la vuelta en redes sociales, muestra a los de ICE rompiendo la ventanilla del lado del pasajero del auto a la vez que intentaban detener a la mujer al volante, ya que todo indicaba que la misma bloqueaba el paso de los oficiales de la agencia junto con otro auto.

Entonces, los agentes procedieron a sacar por la fuerza a la mujer que aún no ha sido identificada. Una vez fuera, la empujaron contra el costado de la máquina para proceder a esposarla mientras oponía fuerza y gritaba en todo momento, a la vez que los manifestantes alrededor gritaban cosas como: "para", "esto es una porquería", "lo único que hacen es lastimar a la gente", "nazis", "pagarán por sus crímenes".

Sin embargo, este incidente ayudó a caldear los ánimos en la protesta, porque un grupo de personas con poleras negras y máscaras de gas golpeaban los autos de los oficiales de ICE, en respuesta se lanzaron gases lacrimógenos, bolas de pimienta y gas pimienta buscando tratar de controlar la situación.

ICE no se detendrá en arresto de quienes obstruyan su redadas anti inmigración

Ante este y otros sucesos de violencia entre oficiales federales y la población, el director ejecutivo asociado interino de ICE ERO, Mark Charles, dijo a FOX News: "Arrestaremos a cualquiera que interfiera o impida el cumplimiento de estas medidas. Ya hemos arrestado a 60 que se han interpuesto en nuestro camino, nos han impedido el paso o han agredido agentes".

Sin embargo, voces locales como keith Ellison, fiscal general de Minnesota ha sido duro con la presencia de ICE en el estado: "Los agentes del DHS han sembrado el caos y terror en toda el área metropolitana. Las escuelas han entrado en confinamiento. Distritos enteros han tenido qeu cancelar las clases para decenas de miles de estudiantes para garantizar la seguridad y ofrecer educación en línea. Los ingresos han disminuido y algunas tiendas minoristas, guarderías y restaurantes han cerrado porque la gente tiene miedo de salir", sentenció