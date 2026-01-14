Pago del Seguro Social en EE. UU.: llegan los primeros cheques con AUMENTO de 2026 para millones de estadounidenses

Hay buenas noticias para millones de estadounidenses que recibirán la primera ronda de pagos del Seguro Social de Estados Unidos este miércoles 14 de enero, con la gran noticia de que verán aumentos en sus cheques con la finalidad de mantenerse al día con la inflación.

PUEDES VER: MUCHO PELIGRO en Target de Richfield por violento arresto de dos ciudadanos por agentes de ICE

¿Cuáles son las fechas de pago y aumentos para beneficiarios del Seguro Social?

Este aumento tiene sentido cuando el gobierno federal anunció el ajuste por costo de vida (COLA) que aumentó 2,5 por ciento en 2025 y 2,8 por ciento en 2026, por lo que el pago promedio del Seguro Social estará en los US$2,000, es decir, US$56 dólares adicionales que se entregarán para los beneficiarios en 2026.

Asimismo, quienes se jubilen en la edad plena recibir este año US$4,152 dólares en comparación a los 4,018n del años pasado. Ten en cuenta que la cantidad máxima que una persona puede recibir como beneficios del Seguro Social es de US$5,251 dólares (5,108 en 2025), pero para aquellos jubilados a los 70 años en 2026.

Sin embargo, si no recibes este miércoles 14 de enero tus cheques, tendrán que esperar uno el 21 o el 28 de enero, ya que los pagos se harán dependiente su fecha de nacimiento. Por ejemplo, los nacidos entre el 1 y el día 10 recibirán el miércoles, pero los nacidos entre el 11 y 20 será el 21 de enero.

En tanto que, cuyas fecha de nacimientos sean el 21 al 31, sus cheques serán girados para el 28 de enero.

¿Los pagos del SSI también tendrán aumento en 2026?

Respecto a los beneficios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), los cuales se suelen pagar el primer día de cada mes (a no ser que caiga fin de semana o feriado), también se beneficiarán de un aumento del 2,8 por ciento. Por ello, la primera ronda de pagos del SSI de 2026 se dio el miércoles 31 de diciembre de 2025, porque el 1 de enero de 2026 fue feriado nacional.

Si una personas que recibe cheques del SSI vio su aumento a US$99 dólares, significa que su monto aumentó respecto a 2025 que era de 967 dólares. Asimismo, una pareja de beneficiarios del SSI incrementó de 1,491 a US$1,450 dólares.

La siguiente ronda de pagos del SSI tendrá lugar el próximo 30 de enero, ya que el1 de febrero de 2026 cae domingo.

Cronograma de pagos del Seguro Social en EE. UU. para 2026

Enero

14 de enero: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

21 de enero: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

28 de enero: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

30 de enero: Pago del SSI

Febrero

11 de febrero: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

18 de febrero: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

25 de febrero: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

27 de febrero: Pago del SSI

Marzo

11 de marzo: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

18 de marzo: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

25 de marzo: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

Abril

1 de abril: Pago del SSI

13 de abril: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

20 de abril: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

27 de abril: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

Mayo

1 de mayo: Pago del SSI

13 de mayo: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

20 de mayo: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

27 de mayo: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

Junio

1 de junio: Pago del SSI

10 de junio: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

17 de junio: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

24 de junio: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

Julio

1 de julio: Pago del SSI

8 de julio: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

15 de julio: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

22 de julio: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

31 de julio: Pago del SSI

Agosto

12 de agosto: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

19 de agosto: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

26 de agosto: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

Septiembre

1 de septiembre: Pago del SSI

9 de septiembre: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

16 de septiembre: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

23 de septiembre: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

Octubre

1 de octubre: Pago del SSI

14 de octubre: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

21 de octubre: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

28 de octubre: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

30 de octubre:

Noviembre

10 de noviembre: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 1 al 10)

18 de noviembre: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 11 al 20)

25 de noviembre: Pago del Seguro Social (fechas de nacimiento del 21 al 31)

Diciembre