El plan era hacerse viral, pero terminó arrestado tras un peligroso reto de TikTok en un Walmart de Englewood

Un intento de volverse viral en TikTok terminó con un joven de 19 años tras las rejas, luego de que la policía lo detuviera dentro de un Walmart en Englewood. Según reportes, el incidente se originó por un desafío en redes sociales que lo llevó a permanecer en la tienda después del horario de cierre, poniendo en riesgo su libertad y su seguridad.

Arrestan a un hombre por pasar la noche en un Walmart de Englewood tras un desafío de TikTok

De acuerdo con ABC7 WWSB, la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte respondió alrededor de las 11:00 p.m. del martes a un aviso de robo en el Walmart ubicado en McCall Road. La llamada alertó a los agentes sobre un hombre que permanecía dentro de la tienda después del cierre, mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok.

Al ingresar al establecimiento, los oficiales localizaron a Isaac M. Hurley en el área de camas para perros. Los investigadores informaron que Hurley había entrado aproximadamente a las 10:15 p.m. con la intención de pasar la noche completando el desafío y obtener ganancias a través de las vistas de su transmisión. Además, se sospecha que el joven retiró un cargador de iPhone de su empaque durante su estadía.

La policía encontró a Isaac M. Hurley en la zona de camas para perros, según las autoridades.

Hurley fue arrestado por robo en propiedad ocupada y hurto menor, y trasladado a la Cárcel del Condado de Charlotte. Posteriormente, salió tras pagar una fianza de 1,500 dólares.

Autoridades alertan sobre los peligros de los retos en redes sociales

El sheriff Bill Prummell criticó abiertamente los retos virales que fomentan comportamientos ilegales. Señaló en un comunicado que no entiende por qué la gente se deja llevar por estos desafíos en redes sociales, cuando claramente incitan a violar la ley.

Prummell recordó incidentes anteriores, desde retos que involucraban derribar puertas hasta la destrucción de propiedad pública, y enfatizó que los jóvenes suelen enfrentar consecuencias legales graves. Agregó: "¿Por qué ninguno de estos desafíos tiene como objetivo mejorar el mundo? Imaginen movilizar a toda una generación para hacer cosas positivas; el impacto que eso podría tener".

El sheriff concluyó que, en lugar de generar experiencias que beneficien a la comunidad, muchos desafíos en redes sociales solo terminan en arrestos y "malas decisiones" impulsadas por la búsqueda de visualizaciones y "me gusta", y lamentó el efecto negativo que tienen sobre la juventud.