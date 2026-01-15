- Hoy:
Evita pagos extras, viajero: esta es la costosa multa por no tener el REAL ID en Illinois al viajar desde un aeropuerto
Desde el 1 de febrero, quienes viajen sin el REAL ID podrán recibir una multa. Por ello, la Secretaría de Illinois amplió los horarios y las citas en los DMV.
A partir del 1 de febrero, los viajeros en Illinois que no presenten el REAL ID al abordar un avión podrían enfrentarse a una multa de 45 dólares. Para facilitar que los residentes obtengan su identificación antes de la fecha límite, las autoridades estatales han ampliado los horarios y la disponibilidad de citas en las oficinas del DMV.
¿Cuál es la costosa multa por no tener el REAL ID en Illinois al viajar desde un aeropuerto?
Alexi Giannoulias, secretario de Estado de Illinois, explicó a Telemundo Chicago: "Son 45 dólares por persona, y este valor solo estará vigente durante 10 días; después deberán volver a pagar. Esto podría causar demoras adicionales en su viaje".
Esta penalización aplica a quienes viajen dentro de Estados Unidos y no presenten el REAL ID en los aeropuertos. Los pasaportes continúan siendo válidos para viajes internacionales.
Para garantizar que los residentes puedan cumplir con el requisito a tiempo, la Secretaría del Estado ha extendido los horarios de atención en los súper sitios de Chicago y sus suburbios. Durante enero, se han añadido 500 citas adicionales en las oficinas del DMV, y los súper sitios ubicados en el centro de Chicago y el Loop abrirán los sábados 17, 24 y 31 de enero. En estas ubicaciones no se requiere cita previa, y los horarios son los siguientes:
- 191 N. Clark St., Chicago: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- 118 N. Clark St., Oficina 120, Chicago: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Janitza Zelaya, gerente del Súper Center, explicó a Telemundo Chicago: "Primero pasan a tomarse la foto, luego se procesa la solicitud y, al final, pagan su cuota. Se les entrega una identificación temporal, y la tarjeta del REAL ID se envía por correo en un plazo de seis a diez días hábiles".
¿Qué se necesita para obtener una REAL ID en Illinois? Requisitos
Actualmente, más de 5 millones de residentes de Illinois ya cuentan con su REAL ID, lo que representa aproximadamente el 44 % de la población del estado. Para tramitarlo, es necesario presentar:
- Prueba de identidad (certificado de nacimiento, pasaporte o Green Card).
- Tarjeta del Seguro Social.
- Dos comprobantes de domicilio (facturas de servicios públicos o estados de cuenta bancarios).
- Muestra de firma (de documentos o tarjeta de crédito).
Es fundamental solicitar el REAL ID al menos 15 días antes del viaje, ya que la identificación temporal entregada al momento de la solicitud no es aceptada por la seguridad de los aeropuertos.
