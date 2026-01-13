¡Mucha atención! Se acerca la temporada de impuestos, un momento importante para muchos contribuyentes. Por ello, previo a iniciar la recopilación de formularios necesarios para la declaración, es necesario informarse sobre los créditos fiscales disponibles tanto a nivel federal como en California.

Cabe precisar que estos beneficios pueden ofrecer un alivio significativo en la carga tributaria, por lo que es recomendable conocer las opciones que se tienen a disposición. AQUÍ todo lo que debes saber y evitar complicaciones.

Evita ser perjudicado en California: estos son los cambios para la temporada de impuestos 2026

El código tributario de Estados Unidos ha atravesado diversas modificaciones tras la aprobación del "Big Beautiful Bill" por parte del presidente Donald Trump. Cabe precisar que la mayoría de estas reformas no se implementarán hasta el 6 de enero de 2026, aunque algunas podrían traer consecuencias en las declaraciones de impuestos correspondientes a 2025.

Es muy importante que los contribuyentes estén al tanto de las fechas clave, los cambios y los plazos relevantes antes de presentar su cheque de reembolso de impuestos sobre la renta de 2025.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha informado que empezará a aceptar las declaraciones de impuestos el próximo 26 de enero de 2026.

¿En qué fecha se abrirá el portal de impuestos en este estado de EE. UU. para este año?

Cabe precisar que la Junta de Impuestos de Franquicias de California confirmó el inicio de la temporada de presentación de impuestos correspondiente al año 2026 el 7 de enero. Para todos los residentes que cumplan con los requisitos, el estado brinda un servicio gratuito para la presentación de declaraciones de impuestos estatales, el cual estará disponible a partir del 20 de enero de 2026.

Asimismo, los interesados pueden verificar su elegibilidad para este servicio en la página web de la Junta de Impuestos de Franquicias de California, (www.ftb.ca.gov). Además, para evitar sanciones por impuestos pendientes, se recomienda los residentes que realicen el pago de su saldo antes del 15 de abril.