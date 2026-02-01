Javier Rabanal quedó rendido ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Muy competitivo"

Universitario de Deportes está a solo unas horas de vivir su primer partido de la temporada ante ADT de Tarma por la primera fecha de la Liga 1. Los cremas buscan iniciar el campeonato con buen pie y apelan al talento de cada una de sus figuras. En ese contexto, previo al partdio Javier Rabanal se rindió en elogios ante un exjugador de Deportivo Garcilaso que destaca con los merengues.

Javier Rabanal quedó rendido ante ex Garcilaso que firmó por Universitario

Previo al inicio del campeonato, Javier Rabanal conversó en una entrevista con El Comercio y expresó su gran admiración por un destacado jugador con un pasado en Deportivo Garcilaso. Nos referimos a Álex Valera, quien se ha consolidado como la máxima figura de Universitario.

El estratega español señaló que es un jugador que entrena de gran manera y destacó su mente competitiva. Además, reveló que no se le ha afectado negativamente el haber sido escogido como el mejor jugador de la temporada pasada, pero remarcó que aún tiene un techo muy alto por explotar.

Álex Valera ha dejado una gran impresión en Javier Rabanal durante la pretemporada. Foto: Universitario.

"A Valera para nada se le ve un jugador que eso le haya afectado (ser el mejor jugador de 2025) para mal. Está entrenando muy bien, es muy competitivo. Él se tiene que ayudar primero así mismo diciendo: 'He sido el mejor jugador de 2025, pero todavía puedo ser más que eso'. Entonces, nosotros lo vamos a ayudar indicándole qué cosas puede hacer que son atractivas en otros mercados", expresó el estratega.

Del mismo modo, Rabanal señaló que el comando técnico tiene la obligación de poder potenciar al jugador y darle las facilidades para poder seguir destacando, con el objetivo de poder ser atractivo en los mercados más importantes.

"A partir de ahí en el trabajo diario, nosotros tenemos un trabajo que los llamamos UDI, que es desarrollo individual del jugador. En eso vamos a poner especial énfasis para que él complete su juego y pueda ser atractivo en mercados mayores", acotó.

Alex Valera y su paso por Deportivo Garcilaso

Álex Valera ha tenido un paso por diversos equipos de provincia del fútbol peruano, entre los que se destaca Deportivo Garcilaso. El 'Cholo' defendió la camiseta del cuadro cusqueño durante la temporada 2019, donde marcó un total de 7 anotaciones. No obstante, solo permaneció un año hasta su fichaje por Deportivo Llacuabamba.