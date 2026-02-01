0
Resultados y Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Universitario vs ADT HOY EN VIVO

¡En 2 minutos! Alex Valera y Martín Pérez Guedes anotaron el 2 a 0 de Universitario ante ADT

Alex Valera y Martín Pérez Guedes volvieron a aparecer para romper el empate a 0 en el encuentro entre Universitario de Deportes y ADT.

Luis Blancas
Alex Valera y Martín Pérez Guedes anotaron el 2 a 0 de Universitario ante ADT
Alex Valera y Martín Pérez Guedes anotaron el 2 a 0 de Universitario ante ADT | Composición: L1max
Universitario de Deportes está teniendo un gran partido contra Asociación Deportiva de Tarma (ADT) ; sin embargo, al inicio del encuentro, el marcador se mantenía en cero. No obstante, en 2 minutos, Alex Valera y Martín Pérez Guedes aparecieron para abrir el marcador del partido que se está disputando en el Estadio Monumental de Ate.

Edison Flores salió lesionado del partido entre Universitario vs ADT

PUEDES VER: Edison Flores salió lesionado del Universitario ante ADT y se fue directo al vestuario

Alex Valera y Martín Pérez Guedes anotaron el 2 a 0 de Universitario ante ADT

Video: L1MAX

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

