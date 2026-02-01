¡En 2 minutos! Alex Valera y Martín Pérez Guedes anotaron el 2 a 0 de Universitario ante ADT

Universitario de Deportes está teniendo un gran partido contra Asociación Deportiva de Tarma (ADT) ; sin embargo, al inicio del encuentro, el marcador se mantenía en cero. No obstante, en 2 minutos, Alex Valera y Martín Pérez Guedes aparecieron para abrir el marcador del partido que se está disputando en el Estadio Monumental de Ate.

PUEDES VER: Edison Flores salió lesionado del Universitario ante ADT y se fue directo al vestuario

Alex Valera y Martín Pérez Guedes anotaron el 2 a 0 de Universitario ante ADT

Video: L1MAX

Video: L1MAX