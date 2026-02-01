- Hoy:
¡En 2 minutos! Alex Valera y Martín Pérez Guedes anotaron el 2 a 0 de Universitario ante ADT
Alex Valera y Martín Pérez Guedes volvieron a aparecer para romper el empate a 0 en el encuentro entre Universitario de Deportes y ADT.
Universitario de Deportes está teniendo un gran partido contra Asociación Deportiva de Tarma (ADT) ; sin embargo, al inicio del encuentro, el marcador se mantenía en cero. No obstante, en 2 minutos, Alex Valera y Martín Pérez Guedes aparecieron para abrir el marcador del partido que se está disputando en el Estadio Monumental de Ate.
Alex Valera y Martín Pérez Guedes anotaron el 2 a 0 de Universitario ante ADT
Video: L1MAX
Video: L1MAX
