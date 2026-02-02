Dejó Universitario y ahora se consagró como campeón en Supercopa internacional: "Fue el héroe"
Universitario renovó su plantel para afrontar la temporada 2026 y uno de los afectados se fue del club en busca de nuevos retos. Ahora, logró ser el héroe en épica final.
Todo indicaba que Universitario de Deportes se quedaría con los jugadores titulares de la plantilla pasada, pero no fue así. Algunas de sus figuras tuvieron que dejar el plantel 'crema' y busca opciones en el mercado. Uno de ellos dejó el Perú y ahora fue catalogado como la figura en gran final. ¿De quién se trata?
PUEDES VER: Javier Rabanal quedó rendido ante ex Garcilaso que firmó por Universitario: "Muy competitivo"
Jugador titular dejó Universitario y ahora es campeón en Superopca
La plantilla de Universitario de Deportes ha sido renovada para afrontar la temporada 2026 y como parte de ello, no se renovó a una cantidad de jugadores que no contaban con el apoyo de la dirigencia. Uno de ellos fue Sebastián Britos, arquero titular del equipo tricampeón y que encontró su nueva casa en Uruguay.
A pesar de que apenas inició el año, Sebastián Britos se ha vuelto a consagrar como campeón tras ganar la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional. El ex Universitario se lució en la tanda de penales y fue elogiado por toda la prensa de dicho país al ser catalogado como el verdadero héroe de esta gran hazaña.
"Sebastián Britos, el héroe de la conquista. En gran estirada logró desviar la pelota tras el remate de Juan Cruz De Los Santos, y con su notable atajada comenzó a inclinar la balanza a favor de los aurinegros. El guardameta de 38 años debutó con la mano derecha", señaló el portal Tenfield.
Sebastián Britos se coronó campeón en Supercopa Uruguaya.
De esta manera, Sebastián Britos logró ganar su primer título con Peñarol y sigue sumando trofeos a su palmarés como jugador. Asimismo, el importante media de 'El País' también calificó al experimentado arquero como uno de los fichajes más importantes de la temporada. "Seguro para salir desde abajo con los pies, tambien para salir a cortar centros al área por arriba y tuvo un par de intervenciones importantes, como un remate cruzado y fuerte de Maxi Gómez que desvió al córner", indicaron.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90