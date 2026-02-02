Dejó Universitario, iba a jugar la Liga 1 y ahora sorprende como el gran refuerzo de la Liga 2

Universitario de Deportes es cuna de futbolistas que no lograron brillar por falta de oportunidades en el primer equipo. Por ello, algunos jugadores deciden por dejar el club e ir a otro con el objetivo de sumar minutos en primera división, sin embargo en esta ocasión nada salió bien: Ese es el caso de Esteban Cruz, que ahora disputará la Liga 2.

Futbolista se fue de Universitario, iba a disputar la Liga 1 en club rival y ahora sorprende fichando por equipo de la Liga 2

Según informó el periodista Enrique Oscco, el volante Cruz tenía la posibilidad de continuar su carrera cedido en otro club de la Liga 1 tras dejar Universitario. Sin embargo, este movimiento se cayó y ahora equipo de la Liga 2 lo desea para su escuadra.

"El mediocampista de 19 años de Universitario de Deportes será cedido a un club de provincia de la segunda división, luego de caerse su préstamo a un equipo de Liga 1. Fue titular en la Liga 3, suplente en varios partidos del primer equipo y debutó oficialmente en 2024. No hizo pretemporada con el club y tiene contrato vigente hasta junio de 2027", informó el comunicador.

Esteban Cruz se fue de Universitario para jugar en otro club de la Liga 1 y ahora sorprende fichando por equipo de la Liga 2 en forma de préstamo.

Si bien hasta el momento no se sabe cuál será el próximo club de Esteban Cruz, el periodista que informó sobre su salida reveló que es un equipo de provincia.

Además, es importante informar que el mediocampista de 19 años tiene un contrato vigente con Universitario de Deportes hasta junio de 2027 por lo que puede ser llamado por Javier Rabanal durante este 2026.

Esteban Cruz en Universitario

Esteban Cruz logó disputar solo 1 encuentro oficial con el primer equipo de Universitario durante el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Si bien no logró jugar un partido en la temporada 2025 formó parte del plantel que logró el tetracampeonato del fútbol peruano.

El volante sí logró tener más continuidad jugando en la Liga 3 junto a la reserva de Universitario de Deportes y en donde disputó 13 partidos, sin embargo no logró coronarse campeón en su categoría.