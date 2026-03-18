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Universitario le da sorpresiva noticia a Bryan Reyna en medio de su esperado debut: “Se…”
Universitario se prepara para su visita a Cutervo, donde se enfrentará a Comerciantes Unidos, y en la que el club le comunicó a Reyna una noticia sorpresiva.
Universitario de Deportes se encuentra preparando su partido contra Comerciantes Unidos, correspondiente a la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, muchos hinchas cremas se preguntan si este encuentro marcará el debut de Bryan Reyna vistiendo la camiseta de la ‘U’. Por ahora, la realidad es completamente distinta.
De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, las sensaciones del comando técnico de Universitario respecto al ‘Picante’ son distintas. Se espera que no viaje a Cutervo para este partido, aunque se dio a conocer con qué equipo esperan tenerlo listo.
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Universitario le dio sorpresiva noticia a Bryan Reyna
De acuerdo con el comunicado, Reyna se quedará en Lima para continuar con su trabajo tras su llegada desde Belgrano, pero se espera que esté disponible para el clásico, que se jugará en la jornada 9, cuando Alianza Lima visite el estadio Monumental.
"Hasta hoy, la sensación en la U es que Bryan Reyna se quedaría en Lima para seguir trabajando durante el receso y debutar recién en el clásico. Se define mañana", escribió el periodista vía X.
Universitario entrenó con normalidad. Foto: X
Cabe señalar que uno de los aspectos a considerar es que la última vez que Bryan Reyna jugó un partido fue el 29 de septiembre, cuando participó 11 minutos en el empate 1-1 entre Belgrano y Barracas Central. Por esta razón, el comando técnico de Javier Rabanal querría trabajar de cerca con el delantero nacional.
¿Cuándo juega Universitario con Comerciantes Unidos?
Universitario se enfrentará a Comerciantes Unidos en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo, por la fecha ocho del Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro se jugará este sábado 21 de marzo desde la 1.45 p. m.
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