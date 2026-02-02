José 'Tunche' Rivera fue captado entre lágrimas tras culminar partido de Universitario, ¿Qué pasó?

En medio de la euforia del triunfo de Universitario, un hecho se ha reportado entorno a José Rivera. El atacante crema ingresó sobre los 77 minutos cuando el marcador estaba 2-0 ante ADT. Sin embargo, no pudo convertir para los 'merengues' en la fecha que lo homenajearon por superar los 100 partidos en la institución de Ate.

José Rivera lloró tras el partido de Universitario

Según pudo revelar el periodista Gustavo Peralta, en el programa "Modo Fútbol", desde Universitario le comentaron que estuvo entre lágrimas luego del partido ante ADT. El jugador estuvo en la máquina elíptica y no pudo contener las lágrimas. De hecho, uno de los que se acercó fue el DT Javier Rabanal para saber qué le ocurría.

Todo apunta a que el popular 'Tunche' se encuentra frustrado por no convertir con camiseta de Universitario en los minutos que tiene en el equipo. Adicional a ello, se vio afectado por no ser el primer cambio en el reciente partido de los cremas. Estos hechos, sumados a otros, se le acumuló para no contener el llanto en la interna del club.

"Termina el partido y el 'Tunche' Rivera se puso a llorar. Se puso a llorar, estuvo haciendo ahí en la elíptica y se puso a llorar. Se tuvo que acercar Cominges y Rabanal para apoyarlo y preguntar cómo estaba. Me cuenta que era un poco de frustración, porque mucha gente piensa que se va a ir, no. Cumplió 101 partidos, no 100. Los 100 fueron en Andahuaylas, ayer le dieron su homenaje. Me decían que estaba frustrado, porque cuando entró se falló un gol y tampoco era el primer cambio. Entonces es como que siempre es el eterno suplente, y un poco de frustración. Se le juntaron varias cosas. Está sensible el 'Tunche'", informó el periodista Gustavo Peralta.

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario será ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega en la Ciudad Imperial. Este encuentro se llevará a cabo el sábado 7 de febrero a las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.